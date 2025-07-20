Отказал «ПСЖ» ради «Жироны»: почему Сперцян поступает верно, уходя в Испанию

Последние дни ходят слухи, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян уйдет в Европу. Поначалу маячил «ПСЖ», а вчера появилась информация, что футболист перейдет в «Жирону». Насколько верен выбор Сперцяна, что ждет «быков» и заиграет ли Эдуард в Европе - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fckrasnodar.ru

Сперцян поедет в «Жирону» вместо «ПСЖ»

Слухи об интересе европейских команд к капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну появлялись еще в прошлом сезоне. Например, им интересовался «Лидс Юнайтед», куда воспитанник «быков» отказался переходить.

После первого в истории чемпионства «Краснодара» Сперцян был буквально обречен на новые предложения от зарубежных грандов. Так, на днях СМИ сообщали, что футболист может пополнить состав «ПСЖ». Но затем стало известно, что Эдуард решил выбрать «Жирону» вместо действующего победителя Лиги чемпионов.

Вообще, по такому поводу возникает несколько серьезных вопросов. Что делать «быкам» в случае ухода своего лидера? Зачем Сперцян «дропнул» «ПСЖ» ради Испании? Закрепится ли Эдуард в «Жироне»? Давайте по порядку.

Фото: fckrasnodar.ru

В «Краснодаре» замены Сперцяну сейчас нет

Прежде чем говорить, что «быки» потеряют от ухода Сперцяна, важно озвучить его сильные стороны. Помимо того, что Эдуард – капитан команды, у него очень много полезных функций и в игровом плане.

Так, Сперцян – игрок с пасом, на его стороне высокий футбольный интеллект, а также он умеет бить штрафные. По информации Opta Sports, за два последних сезона Сперцян сделал 102 передачи под удар, что является вторым показателем после Бителло (139) из «Динамо». Иными словами, Сперцян – дирижер команды, который определяет рисунок игры своей команды.

Проблема в том, что Эдуард уникален, в «Краснодаре» его заменить некем. Партнеры по амплуа в лице Никиты Кривцова и Данилы Козлова значительно уступают ему. К примеру, Никита обладает талантом, но на роль Сперцяна однозначно не тянет. Он нестабилен, последние пять туров РПЛ Кривцов отыграл с замены. Хотя, возможно, с уходом Эдуарда Никита окончательно займет место в старте и раскроет свой талант.

Что касается Козлова, то он ярко играл в «Балтике» в сезоне 2023/24. Перейдя в калининградскую команду в середине того сезона, он забил два мяча и отдал четыре передачи в 10-и играх РПЛ. А присоединившись к «черно-зеленым» летом 2024 года, потух, выйдя в старте лишь в трех играх Премьер-лиги. Понятно, что при живом Сперцяне Козлову места в старте было не видать. И его уход вряд ли поправит ситуацию для Данилы. Как Козлов сам рассказывал, даже если Эдуард уйдет, на его место купят кого-то нового вместо того, чтобы доверить место ему.

«Надо выигрывать конкуренцию у Сперцяна, а это тяжело, потому что он классный игрок, лидер команды. У меня нет выбора, приходится справляться. Где-то глубоко в душе я надеюсь на его уход этим летом. Хотя если Эдик уйдёт, то придёт кто-то другой, и надо будет опять выигрывать конкуренцию. Но, возможно, с его уходом шансов у меня появится побольше», – говорил Козлов «РИА Новости Спорт».

У «Краснодара» есть два выхода из такой ситуации. Первый – доверить место в старте Кривцову или Козлову. Но они оба пока, откровенно говоря, сыроваты. У них есть потенциал, но его надо раскрывать, что может занять время. Второй вариант – выйти на рынок и поискать что-то хорошее там. Проблема лишь в том, что сезон для «быков» начинается уже сегодня матчем с «Пари НН». Поэтому некоторое количество туров придется пожертвовать на адаптацию нового игрока в команде.

Фото: psg.fr

Сперцян поступает мудро, предпочитая «Жерону» «ПСЖ»

С «Краснодаром» разобрались. Теперь про Сперцяна. Правильно ли он поступает, что выбирает «Жирону» вместо «ПСЖ»?

Тянуть с ответом не будем – да. Вопрос, очевидно, в конкуренции за место в составе. Давайте по-честному, конкурировать с полузащитой «Жироны» в лице Ивана Мартина, Янхеля Эрреры и других игроков проще, нежели с парижской, которую представляют Витинья, Фабиан Руиз, Заир-Эмри. Которая, на минуточку, считается сейчас одной из, если не сильнейшей в мире.

Конечно, у Сперцяна были бы шансы пробиться в основу, уйди он в «ПСЖ». Особенно на фоне возможной продажи Ли Кан Ина. Но с большой долей вероятности он бы превратился в «баночника», несмотря на свой большой талант. Как, например, Алексей Миранчук в «Аталанте». Да, он взял Лигу Европы с итальянской командой, вот только в старте он вышел лишь в трех играх того турнира. А в финале с «Байером» (3:0) даже не появился на поле.

Сперцяну лучше уйти в «Жирону» и пойти по стопам Александра Головина. Воспитанник ЦСКА, возможно, и не брал золотые медали с «Монако». Но он стал одним из лидеров команды, играет за нее уже семь лет, а также иногда исполняет роль ее капитана. Уже в испанской команде Эдуард может окрепнуть, набраться европейского опыта, и сделать себе имя. После чего уже можно будет мыслить о таких клубах, как «ПСЖ».

Фото: fckrasnodar.ru

Как «быки» будут жить без своего ключевого компонента?

Возвращаясь к «Краснодару», стоит добавить, что уход Сперцяна больно ударит не просто по игре коллектива Мурада Мусаева, но и по амбициям. С уходом Эдуарда усложняется задача удержать чемпионство.

Если вспомнить минувший сезон, то можно понять, что чемпионство «быки» взял во многом благодаря своему костяку и морально-волевым качествам. Сколько игроков приобрели перед чемпионским сезоном? Федора Смолова, Юрия Газинского и Юрия Дюпина в расчет не берем – это ветераны (и свободные агенты). Получаем лишь вышеназванного Козлова и защитников Джованни Гонсалеса и Диего Косту.

А кого приобрели зимой? Никого, костяк команды никак не изменился – все держалось на лидерах в лице Джона Кордобы, Сперцяна и других. И низкая глубина резервов нивелировалась бешенной мотивацией игроков. Поскольку даже после утерянного преимущества в семь очков от «Зенита» и разгромного поражения от подопечных Сергея Семака (1:4) «черно-зеленые» «встали на ноги» и добились своего.

Конечно, нельзя сказать, что «Краснодар» лишается души с потерей Сперцяна. Но уход капитана, человека, который был буквально мозговым центром команды и ее воспитанником, готовым грызть газон за нее, определенно усложнит жизнь «быкам». Посмотрим, как Мусаев будет строить игру без ключевой детали.