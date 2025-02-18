Отказ Жерсона «Зениту», санкции Федорищева и Карпин в «Динамо»: трансферный гид РПЛ

На днях «Фламенго» в очередной раз отказало «Зениту» в трансфере Жерсона. В то же время не утихают слухи о том, что Валерий Карпин сменит Марцела Личку на посту главного тренера «Динамо». Также возникают вопросы, как повлияет смена Федорищевым гендиректора «Крыльев» на приобретения. О ключевых событиях трансферной недели - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: flamengo.com.ua

«Фламенго» вновь отказал «Зениту» в трансфере Жерсона

Ранее мы уже рассказывали, как «Зенит» безуспешно пытался приобрести полузащитника «Фламенго» Жерсона. Тогда «сине-бело-голубые» предлагали крупные деньги за футболиста, но руководство бразильской команды отказалось, видимо, стремясь сохранить столь ценный актив для грядущего клубного чемпионата мира.

На днях же в СМИ появилась новая информация, согласно которой петербуржцы отправили «Фламенго» новое предложение. Оно составило 18 миллионов евро, а сам игрок получал бы 500 тысяч евро в месяц. Однако бразильская команда все равно ответила отказом. По информации различных СМИ, «Фламенго» не готово вести переговоры по этому игроку, так как считает его важным звеном в своей команде.

Тем не менее, «Зенит» все еще намерен отправить, как минимум, одно предложение по Жерсону до закрытия трансферного окна в РПЛ, которое состоится 20 февраля. Однако слабо верится, что бразильская команда согласится, учитывая, как старательно они уберегают игрока. Сам футболист по этому поводу молчит, поэтому сложно сказать, заинтересован ли он сам в переезде. И еще есть вариант, что агент игрока использует эти слухи для выбивания более «жирного» контракта Жерсону в Бразилии.

Фото: pfc-cska.com

ЦСКА получит долгожданного форварда

Ни для кого не секрет, что самая слабая позиция в нынешнем ЦСКА – нападение. Конечно, есть Тамерлан Мусаев, Артем Шуманский и Секу Койта, но они не тянут на роль основных, что в очередной раз подтвердилось на Зимнем Кубке РПЛ.

На днях «армейцы» согласовали переход форварда бразильского «Ред Булл Брагантино» Алеррандро. Игрок прошел сильную школу «Атлетико Минейро», хорошо борется за мяч и неплохо врывается в штрафную площадь. Однако из слабостей у него – достаточно низкая скорость и слабая игра на «втором этаже».

Как бы там не было, факт в том, что Алеррандро – отличный завершитель атак. Возможно, бразилец все же закроет многострадальную позицию нападения в ЦСКА. Игрок уже присоединился к «армейцам» на сборах в Турции. Согласно информации Ивана Карпова, в Москве форвард будет получать 1,1 миллион евро в год.

Фото: fc-rostov.ru

Карпин возглавит «Динамо»?

История между «Динамо» и «Ростовом» в последнее время воистину интересна. Сначала в команду Марцела Лички сватали лидера и капитана «желто-синих» Данила Глебова. Сейчас же появляются слухи, что сам Валерий Карпин уйдет из «Ростова», чтобы возглавить «Динамо».

Для «Динамо» это интересный вариант. Наставник умеет работать с теми, кто есть. А как мы знаем, Личка минувшей осенью просил усилений, которых в итоге, можно сказать, и не получил. С другой стороны, сложно сказать, уживется ли Карпин в «Динамо», поскольку он человек с достаточно большим эго. Равно как и футболисты «бело-голубых», к которым грубый подход не подойдет.

В любом случае вероятность перехода Валерия Карпина в «Динамо» крайне низка. По крайней мере, этой зимой. Вряд ли тренер покинет «Ростов» в самый разгар сезона, но вполне может это сделать летом.

Фото: pfcks.ru

Федорищев сменил генерального директора «Крыльев Советов»

Под конец минувшего года появилась информация, что к концу текущего сезона все руководство «Крыльев Советов», включая Игоря Осинькина, покинут свои посты из-за возможных связей в коррупционных схемах. Все из-за разбирательств нового губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

И на днях процесс пошел. Команду покинул генеральный директор Вадим Андреев, который занимал свой пост с 2021-го года. На его место пришел Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора ФНЛ. И вот здесь встает вопрос: как это повлияет на приобретения команды?

В первую очередь стоит затронуть финансовый вопрос. Ранее Федорищев неоднократно упоминал о долгах команды. Поначалу сумма составляла 36 миллионов, а затем губернатор сообщил о задолженности в размере одного миллиарда рублей. Затем еще и член совета директоров «Крыльев Советов» депутат Самарской губернской думы Александр Милеев критиковал зарплату Осинькина.

Учитывая такое трудное финансовое положение команды, вряд ли можно ожидать серьезных финансовых вливаний на трансферы. Особенно если принимать во внимание симпатию Федорищева к «Акрону», который в отличие от «Крыльев» является частной командой, а не муниципальной.

К слову, сам Тер-Абрамян среди своих задач выделил не только спортивные результаты, но и увеличение доходов команды.

«Перед нами стоят важные задачи: спортивный результат, развитие молодых футболистов Самарской области и увеличение коммерческих доходов», – передает слова генерального директора телеграм-канал «Крыльев».

Фото: spartak.com

Короткой строкой

Вратарь «Спартака» Александр Селихов переходит в «Урал» на правах аренды. Согласно различным инсайдам, кипер уже на пути в Эмираты к своей новой команде. Контракт будет рассчитан до конца текущего сезона.

Переход полузащитника Лоррано в ЦСКА сорвался. Москвичи уже договорились о трансфере с «Фламенго», игрок собирался вылететь в Турцию на медосмотр. Но в аэропорту его представители внезапно отказались вылетать из страны, пока «армейцы» не пришлют подписанный трудовой и агентский договор. В ЦСКА отказались от этого, из-за чего трансфер сорвался. К счастью, позиция полузащитника у «армейцев» не требует усиления столь сильно, как вышеупомянутое нападение.

Полузащитник «Краснодара» Кастаньо переходит в аргентинский «Ривер Плейт» за 9 миллионов евро, сообщает Иван Карпов. Игрок переходил к «быкам» в 2023 году, в текущем сезоне на его счету один гол и четыре передачи в 21-ом матче РПЛ и Кубка России.

Фото на анонсе: pfcks.ru