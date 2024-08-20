Отказ в регистрации на выборы в Госсовет РТ получило минимальное число кандидатов

Фото: Ассоциация некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг»

Для участия в выборах в Государственный Совет Татарстана было выдвинуто 427 кандидатов — более четырех на один мандат. В ходе кампании всего два человека получили отказ в регистрации, еще 28 выбыли по собственным заявлениям. Об этом стало известно на заседании Координационного совета по общественному контролю за голосованием и Общественного штаба по наблюдению за выборами в РТ, сообщает АНО «Независимый общественный мониторинг».

Кандидаты, получившие отказ, не смогли пройти регистрацию из-за отсутствия необходимых документов и недостаточного числа достоверных подписей.

Эксперты подчеркнули, что 2024 год отмечен большим количеством кандидатов, пришедших в избирательную кампанию для реальной борьбы. Поэтому уровень конкуренции за депутатские мандаты будет высоким. Об этом в том числе говорит и низкий процент отказов в регистрации в сравнении с предыдущими кампаниями.

«Мы видим, что политические партии направили весь приобретенный во время прошедших президентских выборов опыт на достижение результата в предстоящих выборах», — отметил председатель Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Тимур Какохо.

Партийные списки в Центральной избирательной комиссии РТ зарегистрировали пять политических партий, члены которых замещают должности депутатов Госдумы: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, прошли регистрацию списки от политической партии «Гражданская инициатива». 179 кандидатов выдвинуто по единому республиканскому округу, 248 — в 50 одномандатных округах республики. Кроме представителей политических партий в одномандатных округах заявились 12 самовыдвиженцев.

Отдельной темой обсуждения на заседании стала работа общественных наблюдателей. Этот инструмент используется в Татарстане не впервые — в послений раз наблюдатели присутствовали на избирательных участках на выборах Президента России. Это позволило провести голосование в спокойной атмосфере и под непрерывным контролем, заявил эксперт Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» Рафаэль Фахрутдинов.

Организация общественного наблюдения играет особую роль в обеспечении законности и прозрачности избирательной кампании, подтвердил Тимур Какохо. На предстоящих выборах наблюдатели, как ожидается, будут присутствовать на всех участковых избирательных комиссиях. В настоящее время их знакомят с основами избирательного процесса и «золотым стандартом» общественного наблюдения.

«Важно отметить, что общественный контроль за выборами осуществляется открыто и с его процессом и результатами может ознакомиться любой гражданин. Все данные отражаются на электронном портале «Независимый общественный мониторинг», — уточнил представитель Общественной палаты РТ.

Всю необходимую поддержку наблюдателям, в том числе правовую, в ходе избирательной кампании окажет Ситуационный центр, в который войдут специалисты Общественной палаты РТ и Татарстанского отделения Ассоциации юристов России.

В заключение участники заседания назвали основные задачи на время избирательной кампании. Это контроль за всеми участниками процесса, пресечение возможных нарушений, взаимодействие с заинтересованными организациями гражданского общества. Также планируется расширить программу обучения общественных наблюдателей — она должна быть построена с учетом современных вызовов. В-третьих, будут улучшены связи между действующими институтами общественного контроля и эффективности их взаимодействия в избирательных процессах.

Напомним, выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах состоятся 8 сентября 2024 года. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.