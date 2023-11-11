Откачивать талые воды в центре Казани будут спецтехникой за 1,5 млн рублей

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Противопаводковые мероприятия в двух районах Казани обойдутся городу в 1,5 млн рублей. Такая информация опубликована в документах к тендеру на сайте госзакупок.

Откачка талых вод запланирована в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Судя по документам, речь идет более чем о 160 улицах в первом районе и почти 140 – во втором. Среди них – центральные улица Кремлевская, улица Баумана, проезд у ЦУМа и Дворца спорта и др.

Речь идет про откачку талых вод самовсасывающим водяным насосом (мотопомпа) и специализированной техникой (илосос).

«Технология и режимы выполнения работ должны обеспечивать бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, сохранность зеленых насаждений», – говорится в описании объекта закупки.