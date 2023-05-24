Отели Крыма снизили цены на 30% и более

В этом году из-за падения спроса отели Крыма снизили цены на 30% по сравнению с прошлым летним сезоном и предлагают дополнительные скидки. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным Министерства туризма республики, в прошлом году уровень цен уже был заявлен как не очень высокий. «Спрос носит волнообразный характер, это отражает неопределенность на направлении», — пояснил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По оценкам туроператоров-членов РСТ, бронирования туров на полуостров растут. Барзыкин отметил, что сейчас в среднем в РФ стоимость размещения выросла на 8% в сегменте низкобюджетных отелей и на 10–15% — по объектам высокого уровня.

Что же касается Крыма, в прошлом году полуостров, по разным оценкам, недосчитался около 40% турпотока. В РСТ полагают, что в этом году потери будут меньше. «С учетом хорошего спроса по мере того, как будут распродаваться места на курортах Краснодарского края, Кавминвод и других востребованных направлений, в начале июня может произойти всплеск потребительской активности и в Крыму», — уверен вице-президент РСТ.

Однако, заметил он, потенциальные туристы могут столкнуться с нехваткой билетов. Как известно, основной проблемой остается нарушенная транспортная логистика: прежде всего, закрытое небо Симферополя и Севастополя, а также неработающие аэропорты в ближайших городах — Анапе и Геленджике. «Сейчас в Крым приходят 19 поездов в день, к сезону добавят еще несколько составов. Отчасти это сокращает дефицит перевозки, но полностью проблему не решает, так как традиционно более 30% туристов прибывали на полуостров самолетами», — уточнил Барзыкин.

По оценке главы регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, бронирования летних дат сильно проседают даже по сравнению с не очень хорошим прошлогодним сезоном. Он признал, что отели на полуострове вынуждены снижать цены, хотя ведение хозяйственной деятельности существенно подорожало по сравнению с прошлым годом. «На желание туристов приехать в Крым влияют не только транспортные проблемы, но и опасения по поводу безопасности отдыха», — добавил Зелинский.