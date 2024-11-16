Отельеры Турции предложили отменить систему «все включено» из-за здоровья туристов

Туристы, отдыхающие в Турции по системе «всё включено», постоянно едят и практически не покидают номеров. Такой «отдых» может навредить их здоровью и не раскроет туристический потенциал страны, считает президент местной Ассоциации малых отельеров Эртан Устаоглу.

Спикер считает, что целесообразно отменить систему «все включено», и в больших отелях организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд. Это поможет «привести в движение» гостей: они начнут выходить из номера, гулять и т.д. Сейчас же, по его словам, по отелям с утра до вечера и даже ночью ходят с подносами, «как на промышленном объекте».

«Думаю, мы не потеряем от этого», - цитирует спикера РИА Новости.

Ранее турецкие бизнесмены просили пересмотреть формат услуг «всё включено» (all inclusive) в отелях. Так, председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предлагал взамен дать возможность туристам самим выбирать только нужные им опции.