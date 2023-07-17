Союз туриндустрии призвал отельеров Крыма продлить туристам проживание даже без оплаты

Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал всех участников гостиничной отрасли Крыма к ответственному поведению после теракта на Крымском мосту.

«Особенно это касается случаев, когда у людей нет денег на продление проживания», — отметил президент РСТ Илья Уманский.

По данным Союза, из-за атаки беспилотников на Крымский мост и остановки движения автотранспорта около 20 тыс. туристов пока не могут выехать из своих отелей на полуострове. Примерно такое же количество планирует отправиться туда на отдых.

Тем не менее обстановка на полуострове спокойная. Отельеры идут навстречу постояльцам и продлевают проживание на ближайшие дни, если у гостей нет возможности произвести оплату. РСТ просит туристов сообщать о случаях, когда за продление с них просят доплатить.

Уманский подчеркнул, что не только отели, но и туроператоры готовы помочь своим клиентам. Глава отделения РСТ в Крыму, соучредитель севастопольской группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский напомнил, что с точки зрения транспорта Крым остается доступным. Сюда можно доехать поездом, а также по вновь присоединенным территориям, где уже хорошие дороги.

По его словам, загрузка крымских отелей сейчас составляет 50-80%. «Высокий сезон, туристы к нам поехали, учитывая, что в Краснодарском крае мест уже практически нет или они довольно дороги», — рассказал Зелинский.

Глава крымской компании «Ласпи» Елена Баженова подтвердила, что никто не говорит о штрафных санкциях, если речь идет о ближайших 2-3 днях. Вместе с тем, она заметила, что у них уже есть аннуляции туров на конец июля и август. По словам руководителя «Ласпи», отказы на эти даты возможны только со штрафами: «Здесь позиция отелей жесткая и понятная». Отельеры убеждают отдыхающих не принимать решения «на эмоциях» и надеются, что ситуация нормализуется в ближайшие дни. Они утверждают, что на полуострове безопасная обстановка, особенно на южном берегу. Узким местом является лишь дорога.

В свою очередь, директор по продажам компании «Мультитур» Евгения Кизей сообщила, что по автобусным турам в Крым туроператор сейчас взял паузу: ждет уточнения информации по транспортной доступности. Ожидается, что может быть запущена одна полоса Крымского моста, реверсное движение, или будет предложен объездной маршрут через Таганрог.