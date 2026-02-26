Отечественный конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах

На форуме «Учитель – будущее России» министру просвещения РФ Сергею Кравцову представили отечественный конструктор «Чебурашка». Разработка может появиться в детских садах, сообщает «ТАСС».

Во время мероприятия министру показали не только конструктор, но и другие игрушки – призеров и победителей конкурса «Родная игрушка». В описании проекта отмечается, что серия сборных наборов «Чебурашка» состоит из множества деталей разных форм и цветов, из которых можно создавать сцены из жизни персонажа и собирать цельные игровые сюжеты.

Минпросвещения России совместно с региональными органами власти и экспертным сообществом рассматривает возможность формирования обязательного перечня игрушек для дошкольных учреждений.