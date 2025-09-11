Отечественное вино занимает 60% российского рынка - ЦРНАП

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сегодняшний день 60% российского рынка вина занимает отечественная продукция. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин.

«В Крыму доля российских вин, представленных на полках магазинов, и вовсе достигает 90%. В регионе импортное вино мало в каких торговых точках продается», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что оставшиеся 40% рынка приходится на вина из дружественных стран. Среди них ЮАР, Чили, Аргентина. Эти вина сейчас пользуются большой популярностью и наращивают объемы поставок, подчеркнул эксперт.

«Также за последние 10 лет на российском рынке увеличилась доля грузинских вин, до 10%. Продаются в России и вина из Армении, Абхазии», – резюмировал Шапкин.