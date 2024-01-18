Отец военнослужащего из Актаныша получил благодарственное письмо из зоны СВО

Фото: Лейсан Газизова

Житель Актаныша Фирдавис Гильфанов в эти дни испытывает большую гордость. Вчера он получил благодарственное письмо от командира полка своего сына Фарита, ушедшего на спецоперацию 29 сентября 2022 года.

Фирдавис абый, выйдя на улицу, заметил, что в почтовый ящик положили письмо. Он растерялся, увидев на конверте адрес полка, в котором служит его сын. Признался, что сначала его охватил страх, однако после прочтения половины письма его «отпустило»: в нем были написаны слова благодарности в адрес его сына Фарита от командира полка.

«Командование войсковой части 29656 выражает вам искреннюю благодарность за отличные показатели в военной службе вашего сына Гильфанова Фарида Фирдависовича. За время похождения службы в воинской части Фарид зарекомендовал себя только с положительной стороны. Добросовестно исполняет свои обязанности, является примером для своих сослуживцев. Пользуется авторитетом у командования воинской части и уважением со стороны товарищей. Вы можете гордиться Фаридом. Он не уронил честь и заслужил самые добрые слова в свой и ваш адрес», – говорилось в послании.

Фото: Лейсан Газизова

Фарид отправился выполнять свой долг перед страной в самом начале мобилизации. Второй год он борется против сторонников неонацизма. Фирдавис абый пожелал, чтобы его ребенок и другие солдаты благополучно вернулись на родину.

«Да, действительно, правильно написано командиром части в этом письме. Семью Гильфановых знаю с детства. Дед Фарита Мударис абый был из трудолюбивых плотников деревни Новое Зияшево. Он служил в германском военном союзе. Брат отца Фирданис — ветеран Афганской войны, кавалер медали „За отвагу“. Вот такие они, Гильфановы! Пусть эта радостная весть дойдет до души недавно умершей матери Фарита — Риммы апа», — говорит помощник руководителя районного исполнительного комитета по мобилизационной работе Насим Загертдинов.

Фото: Лейсан Газизова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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