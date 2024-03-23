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Отец с дочерью из Казани были на чемпионате по танцам в «Крокусе» незадолго до теракта
Незадолго до инцидента в «Крокус Сити Холле», где 22 марта случился теракт, проходил Чемпионат и Первенства России по танцам, в которых участвовала 12-летняя девочка из Казани.
Катя и ее отец Андрей находились в «Крокусе» на соревнованиях по парным танцам. Их категория закончила выступать в обед, после чего отец с дочерью покинули комплекс и отправились в гостиницу.
«Мы с дочкой уехали до происшествия, о случившемся узнали из новостей. Продолжение должно было быть сегодня, но мы не прошли в следующий тур. Организаторы отменили соревнования, запланированные на 23 и 24 марта, возможно, перенесут еще», – рассказал «Татар-информу» отец Екатерины.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. В результате ЧП погибли более 60 человек, свыше 100 человек госпитализированы, среди них есть дети.
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