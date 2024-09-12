В Казани откроется выставка графики и эмалей 87-летнего художника

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана откроется выставка графики и эмалей заслуженного художника России, народного художника Чувашии, «отца поволжского этнофутуризма» Праски Витти.

Вернисаж работ художника-монументалиста, живописца, графика, иллюстратора и мастера искусства горячей эмали намечен на 17 сентября – день, когда мастеру исполнится 88 лет.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Несмотря на свой возраст, художник планирует лично присутствовать на открытии выставки и представит 99 произведений», – уточнили для «Татар-информа» в пресс-службе Музея.

Праски Витти, к слову, – творческий псевдоним, который художник «собрал» из своего имени и имени своей матери Прасковеи.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Выставка займет зал «Графком» на втором этаже Галереи современного искусства. В графике художник представит свою новую серию «Любовная лирика великих поэтов»: работы цикла сопровождают строфы из стихотворений и песен разных стран, народов и даже эпох, акцентируя вневременную и наднациональную силу любви. Среди цитируемых Праски Витти стихи классиков ирано-персидской поэзии, чувашские народные песни, поэзия русских, мордовских, удмуртских и татарских авторов XX века и даже древних греков.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Родившись в Чувашии, художник большую часть своей жизни изучал родную культуру в призме искусства, однако не ограничивался ею. Закончив Ленинградское художественно-промышленное училище имени Мухиной (ныне Академия Штиглица) он создавал мозаики, витражи, росписи сграффитто в Московской и Самарской областях, Удмуртии, Пермском крае.

Праски Витти, признают искусствоведы, стал основоположником современного визуального кода всего чувашского народа и культуры, сформировал аутентичный и узнаваемый в мировом масштабе стиль чувашского изобразительного искусства. На международном уровне он титулованный эмальер, автор сложных произведений на металле в технике горячей эмали. В Татарстане Праски Витти много раз участвовал в симпозиумах художников тюркских народов.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Увидеть «Любовную лирику великих поэтов» благодаря художественному воплощению от Праски Витти можно будет в Галерее современного искусства до 3 ноября.