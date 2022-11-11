«Я дал себе зарок»: житель Алексеевского района уже 9 лет дарит подарки онкобольным детям

Фото: газета «Заря».

Сергей Назаренко из Алексеевского района РТ девятый год подряд привозит в детский онкологический центр Казани новогодние подарки. Он не понаслышке знает, каково это, когда твой ребенок болеет. Его сын когда-то лежал в этом онкологическом центре, пишет газета «Заря».

«Более десяти лет назад мой сын проходил лечение в этом медучреждении Казани. Я видел все, что там происходило. И когда мы выписались, я дал себе зарок, что на каждый Новый год буду дарить подарки тем детям. И держу свое обещание», — поделился житель поселка Алексеевское.

Мужчина рассказал, что со всей серьзностью подходит к выбору подарков. Так, сначала идет на оптовый рынок, разговаривает с продавцами, проверяет сертификаты качества, а затем собирает один пробный пакет и везет в онкоцентр на проверку. «Только после этого я набираю остальные точно такие же пакеты», — рассказывает Сергей.

В онкоцентре Сергея уже все знают и с радостью встречают каждый год. А мужчина убежден: добро делать просто.