Отец покусанного собаками ребенка: «Буду искать пластического хирурга для сына»

В селе Новотроицкое Тукаевского района собаки напали и покусали трехлетнего ребенка. Сейчас маленький Муса с отцом находится в больнице. Руслан Шакиров рассказал газете «Шәһри Чаллы» обстоятельства происшествия.

По словам отца мальчика, вчера примерно в три часа дня он вместе с детьми чистил снег перед воротами. Трехлетний Муса играл немного в стороне, и на него набросилась одна из двух собак, которые были на улице. Мужчина сразу же бросился на помощь сыну. Он обнаружил ребенка с окровавленным лицом. Собака укусила мальчика в нос.

«Со мной были старшая дочь и сосед. Все это он снял на видео. Собаки побежали за нами, зашли во двор. Я их закрыл. Быстро посадил ребенка в машину и поехал в Челны. Сначала приехали в БСМП, там нам отказали, сказали, что детей не берут. Приняли в КДМЦ, оперативно обследовали, рану зашили. Мы и сейчас в больнице, но думаю, нас выпишут, потому что состояние ребенка удовлетворительное», — сказал Руслан Шакиров.

По его словам, собака была с ошейником. Мужчина считает, что владелец животного должен ответить по всей полноте закона.

«Был ошейник, значит, кто-то ее выпустил. Почему? Этот человек за свою халатность должен ответить сполна. Потому что собаки же могут напасть на любого. К тому же, говорят, что сейчас у них „брачный период“», — говорит мужчина.

Руслан Шакиров намерен найти хорошего пластического хирурга, а также психолога, чтобы у ребенка не осталось психологических травм.

«Слава Богу, в нашем случае ребенок серьезно не пострадал. Но шрам на лице останется на всю жизнь. Поэтому сейчас я хотел бы найти хорошего пластического хирурга. И деньги заплачу, главное — чтобы помогли максимально исправить лицо ребенка. Думаю, что также будет нужна психологическая помощь. Если бы нашлись сильные психологи, тоже не отказались бы. В детстве меня тоже кусала собака. Тогда родители особо не придали этому внимания. А я сам серьезно отношусь к случившемуся. Чтобы этот случай не остался в памяти Мусы, чтобы не боялся собак. Я все сделаю для этого», — говорит отец ребенка.

Руслан Шакиров считает себя ответственным за этот случай, потому что недостаточно внимательно следил за ребенком.

«Понятно, в этом случае я себя считаю виновным и прошу всех родителей не отпускать детей одних на улицу. Там полно собак, безхозных собак. Никто не сможет выяснить, чьи они», — сказал Руслан.

В тот же день с Шакировыми связался глава Новотроицкого поселения, сказал, что готов помочь. «Я не нуждаюсь, поэтому помощи не просил», — говорит Руслан Шакиров.

«В нашей местности очень много бродячих собак. Говорят, что их отлавливают, но не видно, чтобы их стало меньше. В большинстве случаев городские летом держат собак на дачах, а на зиму их там оставляют. Это очень большая проблема пригорода. В этом случае еще раз говорю — вся ответственность на родителях! Нельзя выпускать ребенка из рук, и надо держаться подальше от собак. У нас около магазина много собак. Кто-то приносит им еду, покармливает, приучает. Сомневаюсь, что они проходили ветеринарную проверку», — рассказал Руслан Шакиров.