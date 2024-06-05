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«Отец поддержал решение сына»: боец из Мензелинска после ранения вернулся на СВО
Уже более двух лет мужчины из Мензелинска участвуют в специальной военной операции. Житель села Исангулово Мензелинского района Радик подписал контракт около 9 месяцев назад — 14 сентября 2023 года, чтобы обеспечить мирное будущее своим двум дочерям и родителям.
«Мы очень гордимся своим сыном. Для нас он герой! Каждый день он рискует своей жизнью во имя Победы», — делится мама Зульфия.
Когда Радик принял решение идти на СВО, своим родителям он сказал об этом только перед отъездом. Мама была против, она не хотела отпускать сына. А отец поддержал его и был горд, что тот не остался в стороне и с оружием в руках встал на защиту Родины.
Прослужив два месяца на передовой, боец получил серьезное ранение. С ноября по март он находился в Донецком госпитале, но даже будучи на больничной койке, он успокаивал родителей и во время коротких телефонных разговоров говорил, что всё хорошо, ранение несерьезное: «Не переживайте. Я скоро поправлюсь».
В госпитале за братом ухаживала старшая сестра Радика. Поддержка родных и близких, профессионализм медицинских работников сделали свое дело. Залечив телесные раны, боец вновь вернулся на СВО.
По словам его мамы, он выходит на связь не так часто, как хотелось бы, но всегда в хорошем расположении духа и в бодром настроении.
На вопрос, какую помощь, поддержку вам оказывает местное руководство, мама бойца скромно отвечает: «У нас часто спрашивают, какую помощь оказать вашей семье? Мы ни в чем не нуждаемся. У нас всё есть. Самое главное для нас, чтобы наша кровиночка живым и здоровым поскорее вернулся домой. Мы его очень любим и ждем».
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.
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