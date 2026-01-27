«Отец отговаривал, а теперь сам подписал контракт»: история участника СВО из Арска

Данилу Фаттахову 28 лет, живет он в Арске. Несколько раз побывал в зоне боевых действий. На СВО он был дважды. Награжден ведомственной медалью МВД «За доблесть в службе». Данил рассказал о буднях на передовой, о прадедах – участниках Великой Отечественной войны и о том, что успел увидеть в зоне спецоперации.





«Отец, который раньше отговаривал меня, подписал контракт»

Вернувшись с фронта, Данил Фаттахов ведет активную жизнь: занимается благотворительностью, является консультантом Комитета поддержки семей участников СВО благотворительного фонда «Нэфис» в Арском, Атнинском и Высокогорском районах. Он поддерживает других участников СВО и их семьи. Он хороший муж и отец – дома его ждут жена и полуторагодовалая дочка.

«В 2019-м я подписал контракт. Так началась моя военная карьера. Служил на разных должностях, был в горячих точках. Меня отправляли на Северный Кавказ, там я получил удостоверение ветерана боевых действий. Затем начались события в Сирии, но туда я не поехал. Я единственный ребенок у родителей, этот факт они использовали как аргумент, чтобы отговорить меня от командировки. В феврале 2022 года нас направили на учения, а затем в числе первых мы оказались на СВО. Уже тогда выбора не было, но если бы и был, я бы точно пошел: защищать Родину – это святой долг. Сейчас уже и отец, который раньше отговаривал меня, подписал контракт. Ему 48 лет, говорит: “Ты воевал, и я пойду” Со дня на день отбудет на передовую», – рассказывает ветеран.

На СВО погиб дядя Данила, второй был ранен, еще один родственник пропал без вести.

«Три моих прадеда – участники Великой Отечественной войны. Один был танкистом, вернулся домой, но скончался от ран, второй погиб в 43-м, третий вернулся, он был офицером, артиллеристом, остался без пальцев. Ради памяти о подвиге своих родных – тех, кто погиб тогда и сейчас, – я старался достойно воевать и сейчас продолжаю патриотическую работу. Хочу быть полезным своей стране», – рассуждает Данил.

«Я увидел, как летят ракеты, потом полетели самолеты и вертолеты, пошла военная техника»

«24 февраля мы проснулись в три утра и начали готовиться к бою. Через час я увидел, как летят ракеты, – небо все озарило. Потом полетели самолеты и вертолеты, пошла военная техника. Был сильный мандраж, внутри тревога, было непонятно, что будет дальше и что нас ждет впереди. Командир у нас был грамотный, он вел нас аккуратно. Моей главное задачей было сделать так, чтобы машина не заглохла и не сломалась. Я вез боеприпасы, а без них мы ничего не смогли бы сделать», – говорит он.

Российская армия наступала по всем направлениям, было очень тяжело, добавил Данил.

«Мы заходили в города, там видели много брошенной техники. Многие местные делали доносы друг на друга, сосед предавал соседа. Многие бежали, бросали все свое имущество, поэтому процветало мародерство. Мы старались это все пресекать», – вспоминает он.

В первые дни проведения СВО гуманитарная помощь мирному населению еще не была налажена, поэтому военным приходилось делиться с ними своим пайком.

«Люди с цветами нас встречали, благодарили, кто-то говорил, что еще с 90-х ждали нас. Помню, встретилась нам семья – женщина и ее маленькая дочка Арина. Девочка совсем не боялась обстрелов, реагировала спокойно. У нее были серьезные проблемы с желудком, по всему телу кровоточили ранки. Мы собрали для нее фрукты, продукты – все, что могли. Еще был мальчик Данил, он подошел, чтобы попросить солярку. Он рассказал, что его родители оказались в Польше и не смогли вернуться, а он остался здесь один с дедом. Не знаю, почему они не эвакуировались. Выживали они только за счет гуманитарной помощи и помощи от военнослужащих», – вспоминает ветеран.

Данил слышал истории от мирного населения о том, как ВСУ обстреливали гражданских.

«Те, кто оставался с русскими солдатами, автоматически становились врагами народа. ВСУ обстреливали из тяжелой артиллерии жилые кварталы, сравнивали их с землей. Стреляли не по военным, их там даже не было. Они знали, по кому бьют. Нам было запрещено стрелять по домам, поэтому боевики ВСУ там и сидели, прикрывались людьми», – утверждает он.

«Меня мучила совесть, что я уехал и оставил бойцов, тогда я попросился во второй раз поехать»

Контракт Данила закончился в мае 2022 года. Вернувшись домой, он устроился в МВД.

«Я с детства мечтал стать полицейским, решил воплотить мечту в жизнь. Во время моей службы там пришла разнарядка о том, что нужно набрать желающих поехать в зону СВО. Меня мучила совесть за то, что я ушел, оставил бойцов, мне было не по себе, и я попросился во второй раз поехать», – объяснил он.

Его подразделение выполняло задачи по поддержанию правопорядка, они проводили зачистки в населенных пунктах, выявляли диверсантов, изымали оружие и боеприпасы у местного населения.

«Также мы занимались раскрытием преступлений. Было очень много дел, связанных с наркотиками. Мы уничтожали нарколаборатории, сжигали коноплю, которую местные жители выращивали у себя на участках», – вспоминает он.

Работа была непростой. Особенно, признается Данил, его поразило общение с приверженцами нацизма.

«Это были идейные нацисты, в основном выходцы с Западной Украины. Они носили нацистские татуировки, хранили дома запрещенную символику. Чтобы распознать их, достаточно было взять их телефон и посмотреть, на какие группы они подписаны в социальных сетях. Население там сильно зомбировано. Еще в первую командировку я находил литературу, с помощью которой промывали мозги людям. Детям внушали, что Россия – враг. В старших классах их обучали тактике военной подготовки, учили, как ставить СВУ, минировать», – рассказывает Данил.

Литература, которая в России признана экстремистской, там в порядке вещей. А вот то, что является олицетворением добра, дружбы и взаимовыручки у нас, на Украине, напротив, под запретом.

«Я нашел под завалами игрушку – Чебурашку, сохранил его и привез домой», – рассказал Данил.

Данилу повезло – за две командировки в зону СВО он не получил ни единого ранения.

«Я не могу это объяснить – видимо, у меня очень хороший ангел-хранитель. Два боевых товарища получили тяжелые ранения, были у нас и погибшие. Постоянно получалось так, что в моменты, когда происходили обстрелы, меня куда-то отправляли, я всегда оказывался в том месте и в то время», – рассказывает он.

«Все мы братья. Поэтому оставаться равнодушным невозможно»

Данил вернулся из второй командировки в январе 2024 года.

«Я ушел из полиции и устроился на завод. Потом мне предложили работу в благотворительном фонде, и я решил попробовать себя в новой сфере. Я езжу на раздачу гуманитарной помощи семьям участников СВО, помогаю в решении различных вопросов: по трудоустройству, медицине и другим вопросам. Комитет поддержки семей участников СВО образовался совсем недавно – начинать сложно, но мы вроде бы справляемся», – отметил ветеран.

В фонде «Нэфис», где работает Данил, большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.

«Многие дети сейчас не знают, кто такой Муса Джалиль. Народ, который не знает своего прошлого, не имеет права на будущее. Вот украинцы забыли – и посмотрите, что с ними происходит. Поэтому нужно проводить работу с детьми, чтобы они знали и не забывали свою историю», – подчеркнул он.

Данил ездит на прощание почти со всеми бойцами, которые жили в курируемых им районах. Пусть это и не просто, но он считает это своим долгом.

«Мы с боевыми товарищами стараемся поддерживать друг друга. Все, кто был в зоне боевых действий, вне зависимости от того, где и когда служил, в какой военной кампании участвовал – СВО, Чечня или Афган, – все мы братья, оставаться равнодушным невозможно», – считает Данил.

После того как ветеран вернулся домой, большую поддержку ему оказали в татарстанском фонде «Защитники Отечества».

«Он очень отзывчивый, добрый, очень спокойный. Если я куда-то приглашаю ветеранов, Данил отзывается одним из первых. Всегда с удовольствием участвует в самых разных мероприятиях. Он совместно с другими моими подопечными организовывает спортивные занятия для детей, а также соревнования, в которых участвуют даже учителя», – рассказала социальный координатор Данила Алина Латипова.

