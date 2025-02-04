Отец организатора интим-притона: Сын говорил, что квартиру снимает для приезжих супругов

Суд начал разбираться в истории уроженцев Таджикистана, которые поселили в обычной казанской квартире проституток и организовали «досуг» местных жителей. Притон с девушками по 3 тысячи рублей за час прикрыли сотрудники полиции – он успел проработать почти полгода. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





В Советском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу уроженцев Таджикистана, которых обвиняют в организации занятий проституцией

Фото: © «Татар-информ»

«Организовали и содержали притон с проститутками в Казани»

В Советском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу Севары Абдуазизовой и Хикматулло Вохидова. Уроженцев Таджикистана обвиняют в организации занятий проституцией в столице Татарстана. К слову, Хикматулло Вохидов прилежный семьянин, у него есть жена и двое детей, один из которых родился пока отец находился в СИЗО.

На заседание сегодня пришли родственники и приятели подсудимых, а одним из свидетелей и вовсе оказался отец Вохидова. Его попросили удалиться из зала и зайти по приглашению судьи. Оба подсудимых, их родственники и адвокаты были против участия СМИ в заседании, просили их не фотографировать. Однако суд разрешил журналистам присутствовать на процессе.

«С начала апреля по конец августа 2024 года Абдуазизова и Вохидов осознавая, что проституция и сопровождающее ее зло несовместимы с достоинством и ценностью человеческой личности и угрожают благосостоянию человека, семьи и общества, с целью незаконного обогощения и осознавая, что посягают на общественную нравственность, организовали занятие проституцией и содержание притона», – сказала помощник прокурора Советского района Анастасия Лисова.

По версии следствия, Абдуазизова и Вохидов организовали на Ноксинском спуске притон и содержали его. Проще говоря, они арендовали двухкомнатную квартиру и заселили в нее четверых девушек. Проработала компания, организовывавшая «досуг» около пяти месяцев – до того момента, пока туда не нагрянули полицейские.

Заселив девушек, Вохидов и Абдуазизова запустили рекламу в мессенджеры об оказании интим-услуг. Девушек продавали по три тысячи за час. По версии следствия, деньги клиенты переводили Абдуазизовой на карту. Вохидов исполнял роль охранника и дежурного на звонках.

Севара Абдуазизова заявила суду через переводчика, что может доказать свою невиновность, но никаких аргументов не высказала Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я не организовывал притон, а помогал, по-дружески»

Севара Абдуазизова заявила суду через переводчика, что может доказать свою невиновность, но никаких аргументов не высказала. Вину свою она не признает. Хикматулло Вохидов в свою очередь хорошо владеет русским языком, к слову, из криминального дуэта у него одного имеется гражданство РФ.

«Я признаю вину, но только частично, организацией проституции не занимался, просто помогал по-дружески», – сказал он.

На этом моменте адвокат прервал его и попросил не торопиться с высказываниями. Подсудимый заявил, что выскажет свою позицию позже. Тогда суд пригласил для допроса в качестве свидетеля отца Хикматулло Вохидова.

«У меня есть магазин овощей и фруктов, я там работаю, периодически мой сын мне помогал, что-то купить, привезти или увезти. Раньше мы все жили в этой квартире на Ноксинском спуске, потом съехали. А сын сказал, что продолжает арендовать квартиру, якобы для пары из Узбекистана, для мужа с женой. Я не знал, что там такое творится, мой сын всегда в 9 вечера уже дома был, а с утра работал в такси», – рассказал отец.

На этом заседание закончилось – не пришли нужные суду свидетели. Адвокат Вохидова попросил привести и допросить в качестве свидетелей девушек, которые «работали» в этом притоне, не исключено, что все четверо тоже окажутся иностранками, как и Абдуазизова.