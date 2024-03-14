Родным погибших бойцов батальона «Алга» вручили ордена «Генерал армии В.Ф. Маргелов»

Сегодня в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» почтили память погибших бойцов батальона «Алга». Родственникам передали ордена «Генерал армии Маргелов». Этот орден является неправительственной общественной наградой «Союза десантников России» и высшей формой награды десантных войск.

В феврале 2023 года татарстанский штурмовой батальон «Алга» попал в засаду под Угледаром, в бою героически погибли наши бойцы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы живем в непростое историческое время. Несколько лет назад никто и не думал, что война коснется нас. Сегодня нам, как и нашим дедам, приходится защищать свое право на существование, защищать наше будущее и будущее наших детей. Мы живем во время Героев. Это время мужественных людей, воинов, которые встали на нашу защиту. Мы должны помнить о них каждый день. Наша страна демонстрирует ответственность перед сильными и мужественными людьми, которые сейчас защищают нас в зоне СВО. Не случайно наш фонд был создан для поддержки ветеранов СВО и их семей. Мы будем с вами в минуты горести, радости и всегда поможем с решением проблем», – рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отчества» Гузель Удачина.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Отец погибшего военнослужащего обратил внимание на песню, которая звучала во время награждения.

«Знаете, сейчас звучала песня "‎Журавли"‎. Песню эту написал русский человек с аварскими корнями, музыку написал русский с еврейскими корнями, а песню поют все. Когда эта песня звучит, мы вспоминаем наших ребят. Особенно в моменте, где звучат слова, что эти журавли летят над нами, а мы только смотрим вверх и провожаем их. Так и мы провожаем наших ребят», – сказал он.

Почтить память погибших бойцов, а также отдать дань уважения их родным пришли представители батальона «Алга», Союза ветеранов СВО, Морских пехотинцев Казани, Союза десантников республики, ветераны боевых действий, члены Содружества пограничников Татарстана и представители благотворительного фонда имени Героя России Дамира Исламова.

«Я сделаю все возможное, чтобы вернуть тела парней, которые погибли. Мои соболезнования, все ваши ребята – Герои, вечная память», – сказал представитель «Алги».