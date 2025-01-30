Отец Мирлинда Даку рассказал, что форвард останется в «Рубине»

фото: rubin-kazan.ru

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, поделился, что форвард не покинет команду в зимнее трансферное окно.

По словам Фехми, время на принятие решения о переходе уже истекло, Мирлинд принял решение остаться в Казани.

«Сын остается в Казани. Хочет ли он продлить контракт с клубом? У него соглашение действует еще полтора года, есть время подумать», – передает слова Фехми Даку Sport24.

Напомним, Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 9 мячей и 5 ассистов за 19 матчей в рамках РПЛ. Игрок занимает третье место в списке лучше бомбардиров Премьер-лиги текущего сезона, уступая полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову (10) и нападающему «Спартака» Манфреду Угальде (15).