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На главную ТИ-Спорт 30 января 2025 18:37

Отец Мирлинда Даку рассказал, что форвард останется в «Рубине»

Отец Мирлинда Даку рассказал, что форвард останется в «Рубине»
фото: rubin-kazan.ru

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, поделился, что форвард не покинет команду в зимнее трансферное окно.

По словам Фехми, время на принятие решения о переходе уже истекло, Мирлинд принял решение остаться в Казани.

«Сын остается в Казани. Хочет ли он продлить контракт с клубом? У него соглашение действует еще полтора года, есть время подумать», – передает слова Фехми Даку Sport24.

Напомним, Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 9 мячей и 5 ассистов за 19 матчей в рамках РПЛ. Игрок занимает третье место в списке лучше бомбардиров Премьер-лиги текущего сезона, уступая полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову (10) и нападающему «Спартака» Манфреду Угальде (15).

#футбол #фк рубин #фк спартак #премьер-лига #фк локомотив
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