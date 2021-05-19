Отец игрока «Рубина» Кварацхелии заявил, что футболист 100% уедет из России этим летом

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, заявил о том, что футболист обязательно уедет из России этим летом.

«Уверяю вас на 100%, что Хвича обязательно уйдет из «Рубина» летом. Пока не буду говорить о том, в какую команду он перейдет. Собирается пообщаться со многими командами. Теперь ребенок отдохнет и в спокойном, отдохнувшем уме сам решит, где ему играть. Я хочу заверить грузин, что мой сын не останется в России», – цитирует Кварацхелию-старшего грузинское издание Sportall.

20-летний Хвича Кварацхелия сыграл 23 матча в завершившемся в минувшее воскресенье чемпионате РПЛ. На счету игрока 4 забитых мяча и 8 голевых передач. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 15 млн евро.