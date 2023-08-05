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Отец и сын заплыли за буйки на озере в РТ и начали тонуть, спасти успели только ребенка
Сегодня днем в Лениногорске на озере Нижнее погиб 52-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Мужчина с несовершеннолетним сыном заплыли на озере за буйки и начали тонуть. Дежурившие рядом на пляже спасатели-общественники поспешили к ним на лодке, но спасти успели только ребенка, мужчина утонул.
Спасатели ЗПСО №7 извлекли тело погибшего с двухметровой глубины.
По предварительной версии, причиной гибели стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.
В МЧС напомнили, что в 3 августа на озере Нижнее погиб 70-летний мужчина.
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