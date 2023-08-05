Отец и сын заплыли за буйки на озере в РТ и начали тонуть, спасти успели только ребенка

Сегодня днем в Лениногорске на озере Нижнее погиб 52-летний мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Мужчина с несовершеннолетним сыном заплыли на озере за буйки и начали тонуть. Дежурившие рядом на пляже спасатели-общественники поспешили к ним на лодке, но спасти успели только ребенка, мужчина утонул.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели ЗПСО №7 извлекли тело погибшего с двухметровой глубины.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной гибели стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

В МЧС напомнили, что в 3 августа на озере Нижнее погиб 70-летний мужчина.