Отец и дочь получили ожоги, пытаясь выбраться из горящего дома в Елабужском районе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре поступило накануне вечером. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в селе Гари на улице Центральная загорелись частный дом и надворные постройки. Пожар начался на веранде. При попытке выйти из дома через горящую веранду получили ожоги 48-летняя женщина и ее 72-летний отец.

Позднее огнеборцам удалось справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 104 квадратных метра.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.