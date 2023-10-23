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Отец и дочь получили ожоги, пытаясь выбраться из горящего дома в Елабужском районе
Сообщение о пожаре поступило накануне вечером. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, в селе Гари на улице Центральная загорелись частный дом и надворные постройки. Пожар начался на веранде. При попытке выйти из дома через горящую веранду получили ожоги 48-летняя женщина и ее 72-летний отец.
Позднее огнеборцам удалось справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 104 квадратных метра.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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