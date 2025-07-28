news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 28 июля 2025 18:17

Отец Глушенкова допустил, что его сын может уйти из «Зенита» из-за разногласий с Семаком

Читайте нас в
Телеграм
Отец Глушенкова допустил, что его сын может уйти из «Зенита» из-за разногласий с Семаком
Фото: zenit-kazan.com

Отец форварда «Зенита» Максима Глушенкова, Александр прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого конфликта его сына с главным тренером петербургской команды, Сергеем Семаком.

Александр Глушенков допустил, что футболист задумается об уходе если его по-прежнему продолжать менять в перерыве игр.

— Об уходе из «Зенита» Макс вообще не думает?

— Не думает. Но моё мнение — если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет, — сказал отец футболиста в интервью «РБ Спорт».

Напомним, во вчерашнем гостевом матче в Казани против «Рубина» (2:2) Семак заменил Глушенкова после первого тайма.

#фк зенит
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: «Если Коран создал человек – создайте подобное»

Чай с хазратом: «Если Коран создал человек – создайте подобное»

27 июля 2025
У жителей Татарстана осенью будет шестидневная рабочая неделя

У жителей Татарстана осенью будет шестидневная рабочая неделя

28 июля 2025