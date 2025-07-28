Отец Глушенкова допустил, что его сын может уйти из «Зенита» из-за разногласий с Семаком

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Отец форварда «Зенита» Максима Глушенкова, Александр прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого конфликта его сына с главным тренером петербургской команды, Сергеем Семаком.

Александр Глушенков допустил, что футболист задумается об уходе если его по-прежнему продолжать менять в перерыве игр.

— Об уходе из «Зенита» Макс вообще не думает?

— Не думает. Но моё мнение — если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет, — сказал отец футболиста в интервью «РБ Спорт».

Напомним, во вчерашнем гостевом матче в Казани против «Рубина» (2:2) Семак заменил Глушенкова после первого тайма.