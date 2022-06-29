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Спорт
29 июня 2022  18:10

Отец Глеба Смолкина опроверг информацию о просмотре фигуриста в федерации США

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Борис Смолкин, отец российского фигуриста Глеба Смолкина опроверг информацию о том, что его сын и Диана Дэвис в ближайшее время пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Состоятся ли просмотры в американской федерации фигурного катания? Это абсолютно желтая пресса», – цитирует Бориса Смолкина «Матч ТВ».

Отметим, что Диана Дэвис приходится дочерью известному российскому тренеру Этери Тутберидзе.

Танцевальная пара уже тренируется в США. Ранее Дэвис опровергала свой переход в национальную американскую команду.

#фигурное катание #этери тутберидзе
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