Отец Глеба Смолкина опроверг информацию о просмотре фигуриста в федерации США

Борис Смолкин, отец российского фигуриста Глеба Смолкина опроверг информацию о том, что его сын и Диана Дэвис в ближайшее время пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Состоятся ли просмотры в американской федерации фигурного катания? Это абсолютно желтая пресса», – цитирует Бориса Смолкина «Матч ТВ».

Отметим, что Диана Дэвис приходится дочерью известному российскому тренеру Этери Тутберидзе.

Танцевальная пара уже тренируется в США. Ранее Дэвис опровергала свой переход в национальную американскую команду.