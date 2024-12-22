«Отец Героя»: Татьяна Ларионова рассказала, что ее тронуло в выставке

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В этом году значимым событием для члена Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Ларионовой стало открытие выставки «Отец Героя». Об этом гостья заявила во время телемарафона «С Новым годом, семья!» на телеканале «ТНВ-Татарстан».

«39 портретов отцов из разных регионов нашей страны, которые рассказывали о своих сыновьях. О сыновьях, которые погибли на СВО и свою награду уже получили посмертно. Их слова: „Больно, невыносимо больно, но если бы ситуация повторилась, мой сын поступил бы так же, и я горжусь своим сыном“. Это стало лейтмотивом выставки. Недавно такую же выставку открыли у себя в республике, поэтому я надеюсь, что эта выставка (а мы поставили задачу) проедет по всем нашим муниципальным районам. И еще пополнится новыми портретами и новыми героями», — сказала Татьяна Ларионова.

Она заметила, что в Год защитника Отечества выставка будет тоже очень и очень значимый. «Таких событий было немало в этом году. Поэтому есть о чем вспомнить, есть чем гордиться и есть к чему стремиться», — подытожила Ларионова.