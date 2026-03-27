Отец Елены Костылевой прокомментировал конфликтную ситуацию с Плющенко

Отец фигуристки Елены Костылевой – Валерий Костылев, прояснил конфликтную ситуацию между его супругой Ириной (Костылевой) и академией Евгения Плющенко, тянувшуюся с лета 2025-го и закончившуюся зимой 2026 года.

– Летом не присутствовал на тренировках, но, когда с Ирой разговаривал, она мне аргументировала. Вроде бы она правильно говорила. С другой стороны, общаясь, например, с Евгением Викторовичем (Плющенко) или Яной Александровной (Рудковской), вроде бы они тоже правильно говорили. Тут каждый себя хвалит.

Ира, конечно, немножко лишнего наговорила, но во многих вещах она права, потому что я-то видел тренировки и знаю, как тренируются – надо много прокатов делать. На самом деле, не хватало этого.

– Не было ли опасений, что может повториться эта история?

– Опасения, конечно, всегда есть. Никто 100-процентной гарантии не даст. Я бы хотел сам встретиться с Евгением Викторовичем, поговорить. Ира общается с ним. Вроде нормальный у них диалог. Смотрим, как ситуация происходит на земле – сказал Костылев в интервью «Sport24».

Также Валерий Костылев считает, что между тренерами и родителями всегда должен быть налажен диалог. Он привел в пример ситуацию с тренером в ЦСКА Сергеем Давыдовым, который убрал подкаты у его дочери Елены и стал игнорировать фигуристку на тренировках, якобы из-за слухов, что они собираются уходить в школу к Этери Тутберидзе. По мнению Костылева эти домыслы могли пустить чета Сарновских (родители юных фигуристов Софьи и Никиты) из-за конкуренции.

10 марта 2026 года Софья и Никита Сарновские перешли из академии ЦСКА в группу к Этери Тутберидзе.