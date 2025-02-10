Отец Даку рассказал о состоянии Мирлинда после травмы

Фото: rubin-kazan.ru

Фехми Даку, отец форварда «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал, когда нападающий сможет выйти на поле после травмы.

По словам Фехми, Мирлинд подвернул голеностоп, что не является серьезным повреждением.

«Общался с сыном — он будет готов к ближайшим товарищеским играм», – передает слова Фехми Даку Sport24.

Напомним, Мирлинд Даку подвернул голеностоп во вчерашнем матче с «Нефтчи» (0:1) в рамках зимних сборов.

В текущем сезоне Даку забил девять мячей в матчах РПЛ и расположился на третьем месте в таблице лучших бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги. Выше только Алексей Батраков (10) и Манфред Угальде (15).