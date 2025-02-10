Отец Даку рассказал о состоянии Мирлинда после травмы
Фехми Даку, отец форварда «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал, когда нападающий сможет выйти на поле после травмы.
По словам Фехми, Мирлинд подвернул голеностоп, что не является серьезным повреждением.
«Общался с сыном — он будет готов к ближайшим товарищеским играм», – передает слова Фехми Даку Sport24.
Напомним, Мирлинд Даку подвернул голеностоп во вчерашнем матче с «Нефтчи» (0:1) в рамках зимних сборов.
В текущем сезоне Даку забил девять мячей в матчах РПЛ и расположился на третьем месте в таблице лучших бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги. Выше только Алексей Батраков (10) и Манфред Угальде (15).