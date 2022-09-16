Отдыхающие в Татарстане дети Донбасса не нуждаются в сборе гуманитарной помощи

В социальных сетях начали распространяться сообщения о сборе денег для помощи детям из регионов Донбасса, отдыхающим в детских лагерях Татарстана. Органы власти республики не имеют к этому отношения, поскольку дети обеспечены всем необходимым и в помощи не нуждаются. Об этом «Татар-информу» заявили в Минмолодежи РТ.

«В социальных сетях распространяются сообщения о сборе средств для детей, прибывших из Луганской народной республики для отдыха в оздоровительных лагерях. Обращаем ваше внимание: дети обеспечены всем необходимым, организаторы отдыха не ведут сбора средств, деньги не требуются. Просим жителей республики быть внимательными», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Министерство по делам молодежи РТ предложило 200 мест в детских оздоровительных лагерях Татарстана для детей из семей переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.