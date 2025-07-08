В РСТ разъяснили разницу в стоимости отдыха в России и за рубежом

Отдыхать внутри России в целом стоит в 2-3 раза дешевле, чем за рубежом. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В целом по ВЦИОМ, по другим оценкам, отдых в России стоит в 2-3 раза дешевле, чем за рубежом. На стоимость путевок влияет и курс доллара, и транспортная логистика. Вот я вчера прилетел в Сочи за 7 тыс. рублей, а за рубеж перелет будет стоить 19 и более тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что мнение о дороговизне российских туров ошибочно. По его словам, стоимость отдыха в России растет, как правило, в пиковые периоды, но, если рассматривать среднюю статистику, то отдых в РФ стоит дешевле, чем на курортах за ее пределами.