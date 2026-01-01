Отдыхать и с семьей, и каждому по отдельности: как не поссориться с родными за праздники?

Почему в Новый год мы смотрим одни и те же фильмы? Как отзывается в психике бой курантов? Что лучше дарить – книгу или денежный перевод? Как выйти на работу бодрым и отдохнувшим? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Ольга Башмакова.





Новый год – это семейный праздник. Начиная с детства в праздничную ночь мы получаем подарки, окружены любовью, заботой и защитой наших родителей

Фото: © «Татар-информ»

Начиная с детства в праздничную ночь мы окружены любовью и уютом

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в каждый Новый год мы делаем одно и то же? Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением, врач-психиатр, психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы им. В. М. Бехтерева Ольга Башмакова объяснила, откуда растут ноги у этих, кажется, вечных ритуалов.

«Новый год – один из самых волшебных и интересных праздников, которые запоминает наша нервная система. Ей хочется создать якорь, то есть символ позитивных событий. Новый год – это как раз один из якорей, который воспроизводят целыми поколениями, чтобы оказаться в атмосфере добра и уюта», – сказала психиатр.

В нашем сознании Новый год – это семейный праздник. Начиная с детства в праздничную ночь мы получаем подарки, окружены любовью, заботой и защитой наших родителей.

Ольга Башмакова: «Даже взрослея, мы хотим воспроизвести это ощущение беззаботности. А как это сделать? Как раз погрузившись в ту же атмосферу: салат оливье, елочные игрушки, любимые мультфильмы и фильмы» Фото: © «Татар-информ»

«Существуют традиции празднования: сбор в семейном кругу, приготовление определенных блюд и просмотр определенного контента, например фильмов Рязанова и Гайдая. Все это создало для нас позитивный образ Нового года в детстве. Даже взрослея, мы хотим воспроизвести это ощущение беззаботности. А как это сделать? Как раз погрузившись в ту же атмосферу: салат оливье, елочные игрушки, любимые мультфильмы и фильмы. Согласитесь, даже в эпоху интернета на Новый год нам хочется включить телевизор», – считает врач.

«Цифровые подарки не дарят столько эмоций, сколько вещественные»

Кто из нас не любит получать подарки? По словам врача, полученный подарок затрагивает несколько анализаторов нервной системы.

«Мы с интересом смотрим на упаковку, содержимое которой – сюрприз. Мы испытываем удовольствие при распаковке, когда слышим шелест бумаги. Мы чувствуем заботу того, кто сделал этот подарок. Во многом это опять же погружение в детство», – сказала психотерапевт.

Вещественный подарок, будь то книга или игрушка, сохранит память о празднике и о том, кто подарил Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вещественный подарок, будь то книга или игрушка, сохранит память о празднике и о том, кто подарил. В этом их преимущество над цифровыми подарками, денежном переводе или подпиской на сервис. Цифровые подарки просты, но не несут такой сильный эмоциональный компонент. К тому же денежный перевод может уйти так же легко и быстро, как пришел, не оставив следа.

«С годами ожидание чуда уменьшается, его съедают быт и рутина. Однако независимо от возраста человек хочет заботы и внимания. Родители часто говорят нам не дарить им ничего, но если вы все же это сделаете, мамы и папы будут очень рады – на душе у них станет теплее», – заверила врач.

«Новогоднее настроение может не наступить, если в декабре человек испытывает сильный стресс»

«Как медик могу вам сказать, что новогоднее настроение – это не клинический термин, а обиходный. Под ним подразумеваются активности, с помощью которых человек хочет оставить волновавшие его события в уходящем году и позитивные ожидания о приходящем годе», – сказала Ольга Башмакова.

В тот момент, когда в центре России бьют куранты, вся страна замирает перед экранами телевизоров. В этот момент мы едины как никогда и ожидаем, что с нового года наступит новая жизнь, а негатив растворится в прошлом.

«Я думаю, что это особенность нашей культуры: нам хочется, чтобы проблемы решились без нашего участия и желаемое пришло само собой», – считает врач.

В наших широтах новогоднее настроение связано с классической зимой – с обильным снегопадом и зимними забавами Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В наших широтах новогоднее настроение связано с классической зимой – с обильным снегопадом и зимними забавами. Снег продлевает световой день, что дарит серотонин – гормон счастья. Получается, что нашим настроением среди прочих управляет снег.

Однако новогоднее настроение может вовсе не наступить, если в декабре человек испытывает сильный стресс. Конец года, как мы знаем, – это конец отчетного периода. Большой объем работы и дедлайнов безусловно нагружает нашу психику.

Но ведь есть и те люди, кто игнорирует всенародный праздник. В чем корень такого отношения?

«Скорее всего, в жизни этих людей случались негативные события, связанные именно с праздником. Это мог быть огромный стресс или тяжелые потери. Так создается негативный образ праздника, и человек не хочет видеть какую-либо его атрибутику», – отметила Ольга Башмакова.

Праздничный стол должен быть одновременно столом переговоров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Праздничный стол – это одновременно стол переговоров

В 2026 году нас ждут рекордные новогодние каникулы – 12 дней отдыха. На работу россияне вернутся только 12 января. В связи с этим семейных людей беспокоит вопрос: как не поссориться с родными за почти две недели дома?

«Проблемы могут возникнуть в семьях, члены которой работают в очень интенсивном графике и редко надолго встречаются семейным кругом. Конфликт может случиться, если не выработан алгоритм взаимодействия внутри семьи», – объяснила доктор.

По мнению врача, праздничный стол должен быть одновременно столом переговоров. Если каждый член семьи будет тянуть одеяло на себя, делая то, что нравится ему, ситуация у домашнего очага может заметно накалиться.

Как же такой семье избежать ссоры? Ей следует выработать новые традиции: совместное приготовление блюд, прогулки и культурные мероприятия. В то же время надо помнить: у каждого члена семьи должно быть личное пространство, которое надо уважать.

«Нужно заранее обсудить и запланировать как общие семейные мероприятия, так и индивидуальные активности. Даже от своих родных нужно иногда отдыхать», – констатировала психиатр.

Если между активным отдыхом и выходом на работу не будет перерыва, человеку покажется, что он не восстановил силы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед выходом на работу не помешает безделье

После новогодних каникул мы можем впадать в состояние опустошенности и упадка сил. Это зависит от того, как прошли праздники, и, как правило, от неумеренного употребления спиртного.

«Есть люди, которые любят активный отдых. Так мы отдыхаем от стресса на работе и учебе. Помните, что нервная система восстанавливается с помощью пассивного отдыха – чтения, просмотра фильмов и сериалов», – объяснила врач.

Если между активным отдыхом и выходом на работу не будет перерыва, человеку покажется, что он не восстановил силы. Поэтому нужно планировать свои выходные так, чтобы не вернуться на работу разбитым.

«В завершение нашей беседы мне хотелось бы дать немедицинский совет: загадывайте желания. Загадывайте их правильно, только в позитивных формулировках. Помимо загадывания советую составить себе программу, как исполнить желание. Программу вы разбиваете на задачи, а их на подзадачи. Таким образом, мечта превращается в план по ее реализации. Подумайте, что можете сделать для достижения цели сами, и действуйте», – заключила Ольга Башмакова.

Фото на анонсе: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»