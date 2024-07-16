Отдыхайте всей семьей в Турции благодаря покупкам в «Пятёрочке»

Фото ТС "Пятёрочка"

У покупателей торговой сети есть шанс отдохнуть с семьей в Турции: «Пятёрочка» запустила акцию, лицом которой стал известный турецкий актер Бурак Озчивит. Бурак Озчивит — турецкий актёр, полюбившийся российским, особенно татарстанским зрителям по телесериалам «Великолепный век», «Королёк — птичка певчая», «Чёрная любовь» и «Основание: Осман».

Акция продлится с 16 июля по 12 августа 2024 года. Покупая товары в любом магазине, гости смогут принять участие в розыгрыше 5 семейных путешествий в солнечную Турцию и многих других призов.

Отдохнуть в стране анатолийских красот, вкусить восточные сладости, а также прогуляться по местам съёмок любимых сериалов стало возможно благодаря акции «Покупайте в «Пятёрочке», отдыхайте в Турции». Чтобы выиграть одну из пяти путевок для всей семьи или стать обладателем электровелосипеда, планшета, смартфона, телевизора и других ценных призов, необходимо следовать следующему алгоритму:

приобрести товары на сумму от 600 рублей в одной из торговых точек;

зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru;

чем больше чеков накоплено, тем выше шанс стать победителем розыгрыша;

при покупке товаров-партнеров возможно получить дополнительные подарки.

За каждую покупку при выполнении минимальных условий клиент получает скретч-карту с гарантированными подарками двух типов. От ритейлера – это скидка до 50% на продукцию в магазинах и в приложении «Пятёрочка», а также доступ к сервису «Пакет» с перечнем возможностей «X5 Клуба». От партнеров – подписка до 1 года на стриминговые сервисы, а также промокоды на сумму 500 рублей от крупнейших маркетплейсов для выгодного шопинга.

Розыгрыши сертификатов на покупку электроники, спортивного инвентаря и аксессуаров для активного отдыха проводятся еженедельно среди всех зарегистрированных чеков. Пять обладателей главного приза определят по итогам акции, они отправятся на семейный отдых в Турцию.

«В этот раз мы решили добавить немного восточного колорита. А отдых в Турции – одно из самых желанных направлений для семей с детьми среди россиян. Мы часто стараемся исполнить желания своих гостей, поэтому этим летом дарим возможность не только приобрести вкусные и свежие продукты по выгодным ценам, но и почувствовать себя киногероем и увидеть места из популярных турецких сериалов своими глазами», – комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдаче призов можно узнать на сайте.

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