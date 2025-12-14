Отдых в воюющей стране: эскалация конфликта Таиланда и Камбоджи и риск для туризма

В новогодние праздники ряд наших соотечественников предпочитают отдыхать в теплых странах. Большой популярностью среди российских туристов пользуются Таиланд и Камбоджа, но, увы, их территориальный спор снова перешел в горячую фазу. Что происходит между двумя странами ЮВА и стоит ли сейчас туда лететь – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Между Таиландом и Камбоджей на этой неделе снова разгорелись боевые действия

Фото: © Николай 2022, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Эскалация старого конфликта

Территориальный спор между Таиландом и Камбоджей длится больше века. Обе страны претендуют на несколько труднодоступных участков границы, окончательная линия которых до сих пор не закреплена. В 2000 и 2001 годах стороны подписали протоколы – признали ряд участков недемаркированными и ввели там временную линию разграничения и нейтральные зоны. Увы, это не помогло – с 2005 по 2025 год на спорных территориях несколько раз происходили боевые столкновения таиландских и камбоджийских войск.

Обе страны претендуют на несколько труднодоступных участков границы, окончательная линия которых до сих пор не закреплена (Нажмите, чтобы увеличить) Фото: © US Department of State / Public domain / commons.wikimedia.org

Сам по себе этот конфликт очень старый и характеризуется вялотекущим течением с редкими вспышками эскалации.

К очередной эскалации можно отнести события последних дней, когда граница Таиланда и Камбоджи превратилась в зону активных боевых действий.

8 декабря военная база Thai Fort в Таиланде подверглась нападению, в результате чего один солдат погиб и трое получили ранения. По данным второго армейского округа Сухопутных сил Таиланда, камбоджийские войска обстреляли четыре приграничных района (Сам Тэ, Фу Пхи, Чонг Та Тхао и Прасат Та Квай) из реактивных систем залпового огня BM-21.

Ранее Камбоджа обстреляла ракетами BМ-21 районы с гражданским населением в провинции Бурирам, а также атаковала военную базу Анупонг, где погиб один тайский военный, двое были ранены. Для нанесения ответных ударов Бангкок поднял истребители F-16.

9 декабря камбоджийские СМИ подтвердили – бои идут по всей линии разграничения. Камбоджа также обвинила тайские силы в применении химических веществ: «Таиландская сторона использовала крупный беспилотный летательный аппарат для разведки, который проник в район горы Трангоул. После этого таиландские военные произвели распыление отравляющих веществ над данным районом», – говорится в заявлении Минобороны Камбоджи.

Власти Таиланда эвакуировали около 400 тысяч жителей приграничных провинций, 125 тысяч человек находятся во временных пунктах размещения Фото: © Per Meistrup, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Гуманитарный кризис

Число погибших военных Таиланда в ходе боев на границе выросло до пяти, 68 ранены, сообщил второй военный округ Сухопутных сил королевства.

Эта эскалация привела к крупнейшему за последние годы гуманитарному кризису в приграничном регионе. Из-за обстрелов более 54,5 тысячи камбоджийцев были вынуждены покинуть свои дома. Со стороны Таиланда власти эвакуировали около 400 тысяч жителей приграничных провинций, 125 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. По сообщениям СМИ, Таиланд эвакуировал примерно 70 процентов мирных жителей с территорий, граничащих с Камбоджей.

Трамп умиротворяющий

Разумеется, разгоревшийся конфликт не остался без внимания «главного миротворца» планеты Дональда Трампа.

«Камбоджа, Таиланд – это началось сегодня. Завтра я должен сделать телефонный звонок… Я позвоню и остановлю войну», – пообещал он в ходе выступления в штате Пенсильвания 10 декабря.

Разгоревшийся конфликт не остался без внимания «главного миротворца» планеты Дональда Трампа Фото: © The White House

Тогда же он напомнил, что в октябре по его инициативе и при его посредничестве премьер-министры двух стран подписали мирное соглашение на саммите АСЕАН. Увы, усилия Трампа по урегулированию этого конфликта остаются тщетными – стороны игнорируют подписанные соглашения.

Посольство РФ призвало воздержаться от поездок

Как видим, боевые действия продолжаются, и будут ли они приостановлены, пока непонятно. Зато понятно, что эскалация конфликта существенно поднимает уровень риска для российских граждан, находящихся в данном регионе (главным образом в Таиланде).

Посольство РФ в Таиланде рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в приграничные с Камбоджей провинции и проявлять повышенную осторожность на фоне масштабных боестолкновений. Соответствующее обращение появилось 8 декабря в телеграм-канале дипмиссии. По данным посольства, на текущий момент не зафиксировано обращений о помощи и пострадавших от российских граждан. Что естественно, поскольку эти районы не пользуются популярностью у наших туристов.

Приграничные провинции, затронутые столкновениями, находятся далеко от популярных курортов Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

В Паттайе все спокойно

Приграничные провинции, затронутые столкновениями, находятся достаточно далеко от курортных областей. В частности, Пхукет от них отделяют около тысячи километров по прямой и все полторы тысячи – по дорогам, а Паттайю – примерно 400 и 600 километров соответственно.

Российские туристические компании успокаивают как уже пребывающих там туристов, так и готовящихся вылетать.

«На текущий момент ситуация, связанная с напряженностью на границе Таиланда и Камбоджи, не оказывает существенного влияния на безопасность российских туристов. Организованных туристических групп из России в данных приграничных районах нет, российские туроператоры не формируют туда экскурсионных или пляжных программ, поток индивидуальных туристов также минимален», – заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

В самих туристических зонах напряженности не ощущается. Массового отказа от поездок и бронирований среди российских туристов тоже не наблюдается. Так что, может быть, не паниковать и спокойно отдыхать у теплого моря?

Если есть возможность отказаться от поездки в этот регион, то лучше ею воспользоваться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лучше исключить риски

С точки зрения науки управления рисками лучшая стратегия – полное исключение риска как такового. Другими словами, если есть возможность отказаться от поездки в этот регион, то лучше ею воспользоваться. А находящимся там россиянам все же лучше его покинуть.

Позицию туристических агентств и их союзов вряд ли можно считать нейтральной, они как раз заинтересованы в стабильности туристического потока. Боевые действия, напомним, идут всего в 400 км от Паттайи – для ракетных систем и авиации это не расстояние. В зоне конфликта вовсю используются как ракеты, так и самолеты, и даже химическое оружие. Если конфликт будет развиваться по нарастающей, то резко вырастет вероятность атаки по более удаленным от приграничных районов местам. Кроме того, не следует забывать, что в случае военного конфликта резко возрастает вероятность диверсий даже в глубоком тылу. Взрывы в людных местах, уничтожение инфраструктуры и прочие акты диверсий могут коснуться и популярных областей отдыха.

Как показывает жизнь, в случае резкого обострения вооруженного противостояния под удар часто попадает гражданское население. Можно вспомнить совсем недавнюю террористическую атаку на мирных отдыхающих российских граждан – днем 23 июня 2024 года украинские военные нанесли ракетный удар по популярному севастопольскому пляжу Учкуевка. Пожилая женщина погибла, купаясь в море. Погибли еще один взрослый и двое детей – игравший в песке двухлетний малыш и 9-летняя дочь отдыхавшего в Крыму заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. За медпомощью тогда обратились 144 человека, из них были госпитализированы 82 – 55 взрослых и 27 детей.

Так что подвергать себя опасности или исключить ее полностью – решать вам.