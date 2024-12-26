Отдых на Черном море, кружки БПЛА и жилье: что ждет молодежь Татарстана в 2025 году

Поедут ли дети из Татарстана в лагеря в Анапе, какая новая жилищная программа будет запущена в Татарстане, когда откроется Дворец молодежи в Казани, рассказал сегодня на пресс-конференции министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.





Ринат Садыков провел традиционную пресс-конференцию для журналистов с подведением итогов года

Фото: vk.com/minmol_rt

Молодые ученые Татарстана смогут получить более 1 млн рублей на улучшение жилищных условий

Одним из самых больших успехов этого года министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков назвал согласование новой жилищной программы для молодых ученых республики.

«В следующем году заработает новая жилищная программа для молодых ученых Татарстана. Она рассчитана на три года, ежегодно на нее будет направляться 27,5 млн рублей. Молодые ученые смогут получить субсидию в размере 550 тыс. рублей от государства на улучшение условий, а также мы будем настаивать, чтобы работодатель добавлял к этой сумме свои 550 тыс. рублей», – сообщил министр.

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Цель программы – закрепить перспективных ученых в Татарстане. Главный критерий для молодых ученых – это подтвердить необходимость в улучшении жилищных условий.

В Татарстане появятся кружки по сборке и управлению беспилотниками

Один из крупных проектов, который предстоит сделать в 2025 году, – создание на базе молодежных учреждений кружков по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами.

«Навыки управления беспилотными летательными аппаратами могут пригодиться в разных отраслях экономики. Мы видим в этом большую перспективу. Мы планируем в 2025 году открыть кружки БПЛА на базе учреждений молодежной политики», – отметил министр.

Один из крупных проектов 2025 года – создание на базе молодежных учреждений кружков по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Такие кружки появятся в детских лагерях, подростковых клубах и молодежных центрах республики, пояснил он.

В целом патриотическому воспитанию в 2025 году будет уделяться особое внимание. Дополнительно на эти цели выделен 21 млн рублей.

«Эти средства предусматривают грантовую поддержку на патриотические проекты среди подростков и молодежи. Кроме того, будет реализован проект на острове Вертолетный, где работает летний военно-патриотический лагерь, там отдыхают подростки, стоящие на разного вида учетах», – подчеркнул Садыков.

Также средства пойдут на мероприятия военно-патриотического общества Татарстана, а также профильным клубам в муниципальных образованиях.

Ринат Садыков рассказал о текущей работе по созданию Дворца молодежи на базе ДК химиков в Казани Нажмите, чтобы увеличить

Оптимистичный прогноз открытия Дворца молодежи в Казани – 2025 год

Ринат Садыков рассказал о текущей работе по созданию Дворца молодежи на базе ДК химиков в Казани. Сейчас разработан проект, решается вопрос с финансированием капитального ремонта.

«Мы разработали концепцию Дворца молодежи с учетом мнения жителей Казани и Татарстана. Мы провели ряд общественных слушаний. Мы определились с наполнением и дизайнерскими решениями. Ждем результаты экспертизы. Дата открытия зависит от решений по финансированию капитального ремонта. Самый оптимистичный прогноз – 2025 год», – сообщил Садыков.

Проведен ряд общественных слушаний, определились с наполнением и дизайнерскими решениями Нажмите, чтобы увеличить

В этом году уже была освоена первая часть федерального финансирования на капитальный ремонт – порядка 90 млн рублей, на следущий год запланировано около 80 млн рублей. Также будут привлечены республиканские средства.

Минмолодежи Татарстана разрабатывает большой проект для семей республики

Касаясь Года семьи, который завершается в России, министр подчеркнул, что работа в этом направлении не заканчивается. Минмолодежи готовит большой проект, направленный на повышение осознанности молодых семей, который начнет работу уже в 2025 году. Это поможет и в решении демографического вопроса, уверен Садыков.

Минмолодежи готовит большой проект, направленный на повышение осознанности молодых семей Нажмите, чтобы увеличить

«Если мы повышаем уровень осознанности при создании семьи, то снижается количество разводов. В частности, когда мы рассказываем родителям о том, что нужно делать, чтобы у вас были здоровые дети, как правильно общаться с ребенком и сопровождать его в учебе, – это большой успех в плане демографии. Это фундаментальные вещи. Сегодня мы должны об этом думать и заботиться, о чем говорил и Раис Татарстана Рустам Минниханов на своей пресс-конференции», – заявил министр.

Также одним из актуальных вопросов остаются жилищные условия. По этому направлению в Татарстане работают четыре профильные программы, заключил Ринат Садыков.

«Сохранить тенденцию по оздоровлению детей Татарстана на Черноморском побережье – это наша обязанность» Фото: minmol.tatarstan.ru

Поедут ли дети из Татарстана в лагеря Анапы после экологической катастрофы?

Работа детских лагерей в Анапе зависит от экологической экспертизы, которую сейчас проводят в городе, сообщил Садыков.

«Мы следим за этой непростой ситуацией. Мы на связи с Анапой, они пока не могут дать конкретный прогноз. Начата экологическая экспертиза, принимаются решения о ликвидации последствий. Посмотрим на итоги исследований и в зависимости от этого будем принимать решение», – пояснил «Татар-информу» Садыков.

Он добавил, что в случае если результаты окажутся неприемлемыми, то дети отправятся в лагеря в других городах Черноморского побережья, в частности в Туапсе и Сочи, а также учреждения в Крыму.

«Сохранить тенденцию по оздоровлению детей Татарстана на Черноморском побережье – это наша обязанность», – заявил он.

Напомним, что в Анапе и окрестностях развернулась настоящая экологическая катастрофа после крушения двух танкеров, нефтепродукты из которых выбросило на берег.