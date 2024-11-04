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«Отдых круглый год»: лагерь «Сосенка» в Кукморском районе РТ впервые открыл осеннюю смену
Лагерь для детей «Сосенка», расположенный в Кукморском районе РТ, впервые открыл осеннюю смену. В детском оздоровительном лагере сделали ремонт, адаптировав помещения для комфортного пребывания малышей не только в теплое, но и в холодное время года, пишет «Татарстан 24».
По словам начальника лагерной смены Анны Караваевой, детям нравится проводить время в «Сосенке», они участвуют во всех мероприятиях лагеря, включая развлекательные программы.
Как рассказывают сами дети, программы, организуемые в лагере, помогают им научиться работать в команде, найти новых друзей. Также их веселят танцы на проводимых дискотеках, а еще там вкусно кормят.
видео: «Татарстан 24»
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