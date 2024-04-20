«Отдохнуть в окопе или блиндаже»: нижнекамка шьет мини-подушки для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Каждый вечер Рахиля Курбангалиева из Нижнекамска посвящает шитью. Женщина изготавливает подушки для военнослужащих. Мини-изделия пользуются спросом на фронте, так как не занимают много места, их удобно переносить, а если надо прилечь отдохнуть в окопе или блиндаже, выручат.

«Для этих подушек нужны кусочки поролона, мы берем остатки от материалов для мебели, я этим пользуюсь», — говорит активистка.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Два раза женщина уже отправляла подушки вместе с другим гуманитарным грузом. В оба раза сшила по 35 штук. Сначала дело шло медленно, сейчас Рахиля уже «набила руку». За час она изготавливает 10-15 подушек. Нижнекамке помогают члены ее семьи.

«Когда у меня есть свободное время, стараюсь помогать. Я считаю, что это долг перед теми, кто служит», — убежден Ришат Курбангалиев, сын Рахили.

В этот раз Рахиля уже изготовила 65 подушек. В планах сшить 100 штук.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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