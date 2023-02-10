«Отдохнуть от гула города»: на парки и скверы Татарстана выделят 2,9 млрд рублей

Более 60 новых парков, скверов и набережных откроют в Татарстане до конца этого года. Как изменятся парк Горького и Юнусовская площадь в Казани и какие «Друзья леса» будут встречать гостей Голубых озер, рассказала журналистам директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

По словам Наили Зиннатуллиной, для благоустройства общественных пространства в этом году привлекут три источника финансирования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом году мы благоустроим вход в парк культуры и отдыха имени Горького»

По словам руководителя института, для благоустройства общественных пространства в этом году привлекут три источника финансирования — средства федерального и регионального бюджетов, а также грант Всероссийского конкурса малых городов. Всего планируется около 2,9 млрд рублей.

«В этом году мы благоустроим вход в парк культуры и отдыха имени Горького. В 2013 года проектированием пространства занималась творческая группа при мэрии Казани в лице заместителя главного архитектора Казани Дарьи Толовенковой. Спустя 10 лет она и ее команда продолжит работу над проектом. Поэтому взгляды и намерения будут воплощены в 2023 году», — заявила Зиннатуллина.

Слайд: предоставлен Институтом развития городов Татарстана

По ее словам, благоустройство парка культуры и отдыха имени Горького значительно коснется транспортной системы. В частности, будут модернизированы подземные пешеходные переходы, парковки, изменится общая логистика пространства. Для летнего периода архитекторы и урбанисты продумают специализированные места отдыха для казанцев в знойную жару.

«Посетители парка в летнее время проходят по открытой территории, где нет озеленения, навесов и пространства, где можно сесть и отдохнуть. Все эти задачи мы решим в этом году. В общем, на благоустройство входной группы парка Горького по программе развития общественных пространств республики мы привлечем 80 млн рублей», — рассказала директор.

Слайд: предоставлен Институтом развития городов Татарстана

В планах благоустройства общественных пространств Казани есть такие объекты, как бульвар на улице Серова, парк в жилом комплексе «Светлая долина», Юнусовская площадь и территория Голубых озёр. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на озеленение и освещение пространств выделят 5 млн рублей. Также в этом году на Голубых озёрах появятся 5 элементов «Друзья леса», которые помогут казанцам созерцать природу.

«Многие из нас знакомы с берегоукреплением, которое произошло на Голубых озерах в 2022 году. Основная задача новых элементов благоустройства — рассказать людям простым языком о том, что такое особо охраняемая природная территория, что человек может сделать для ее сохранения», — поделилась директор Института развития городов республики.

Слайд: предоставлен Институтом развития городов Татарстана

«Минниханов не раз говорил, что в Татарстане мало комфортно благоустроенных мест для отдыха около воды»

Помимо столицы республики реновация общественных пространств коснется и других районов Татарстана. Так, в Набережных Челнах благоустроят набережную имени Табеева, а в Альметьевске завершится вторая очередь строительства городского озера.

«Рустам Минниханов не раз говорил, что в Татарстане мало комфортно благоустроенных мест для отдыха около воды. Наибольшее количество людей отдыхают на набережной в Камском море в Лаишево, есть пространства в казанской агломерации, в Зеленодольском районе, но этого мало. Важно создать комфортные пространства для отдыха около воды для каждого татарстанца», — заметила Зиннатуллина.

Так, в 2023 году будет благоустроено 10 объектов для отдыха у воды, 3 из которых предназначены для купания. Так, в Рыбной Слободе завершится вторая очередь пляжа «Чулман-яр», в Менделеевске появится новая набережная на улице Карла Маркса, а в Альметьевске благоустроят побережье хранилища.

Слайд: предоставлен Институтом развития городов Татарстана

«На пляжах появятся отдельные места для купания детей, зоны общепита и площадки для барбекю, а также спасательные вышки. Побережье Альметьевского водохранилища мы организуем так, чтобы каждый мог отдохнуть от гула города, созерцая природу и великолепные ландшафты», — отметила она.

Директор Института развития городов также рассказала, как в Татарстане будут заботиться и об отдыхе братьев наших меньших. Так, в 2023 году в общественных пространствах республики откроют 5 новых площадок для собак, где хозяева смогут не только выгуливать домашних питомцев, но и тренировать их.

Слайд: предоставлен Институтом развития городов Татарстана

«Специализированные места для выгула собак мы начали создавать еще в 2022 году, такая площадка была открыта в парке ЖК “Салават Купере”. Рустам Минниханов поручил в новом году создать больше площадок. Такие пространства будут открыты в Заинске, Зеленодольске, Лениногорске, Агрызе и в Казани», — сообщила Зиннатуллина.

В завершение встречи директор поделилась планами строительства парка экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше. Проект будет благоустроен в рамках Программы развития общественных пространств Татарстана и гранта Всероссийского конкурса малых городов. По итогам в Мамадыше появится полноценный парк, который будет функционировать как в летнее, так и в зимнее время.