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Общество 10 мая 2024 10:47

Отделы по вопросам миграции в Татарстане будут работать 11 мая

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Завтра, 11 мая будут работать подразделения по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Сообщаем, что подразделения по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан будут осуществлять свою деятельность 11 мая с 9:00 до 14:00», – указано в сообщении.

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