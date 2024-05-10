Отделы по вопросам миграции в Татарстане будут работать 11 мая

Завтра, 11 мая будут работать подразделения по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Сообщаем, что подразделения по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан будут осуществлять свою деятельность 11 мая с 9:00 до 14:00», – указано в сообщении.