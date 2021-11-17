Отделочники в Казани зарабатывают до 190 тыс. рублей в месяц

Зарплатные предложения в сфере строительства за год в России выросли на 17,4%. Зарплатный максимум для производителя отделочных работ в ноябре в Москве составляет 300 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 260 тыс., в Казани — 190 тыс. Таковы данные нового исследования SuperJob.ru.

«Высокий уровень дохода работодатели предлагают прорабам с высшим строительным образованием, опытом руководства отделочными работами от трех лет, в том числе на VIP-объектах. Среднерыночная зарплата прораба в Казани составляет 87 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Специалисты с опытом отделочных работ от двух лет, знанием способов ведения строительных работ и навыком чтения чертежей зарабатывают от 43 до 50 тыс. рублей. Работники с опытом руководства отделочными работами от одного года, умением составлять заявки и вести сметы получают от 50 до 60 тыс. рублей.

При этом специалист с опытом управления работами от трех лет, высшим образованием и навыком выполнения отделочных работ под ключ может получать от 60 до 95 тыс. рублей. Прораб с опытом руководства строительными работами от пяти лет, в том числе на VIP-объектах, может рассчитывать на зарплату от 95 до 190 тыс. рублей.