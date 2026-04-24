Отделочник Татьяна Михайлова победила в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Мастер отделочных работ»

В Казанском строительном колледже прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Мастер отделочных работ». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

В соревнованиях приняли участие сотрудники «Ремонтстройсервиса», группы компаний «Сувар» и МУП «Метроэлектротранс». Участникам предстояло выполнить задания, соответствующие профессиональным стандартам монтажника каркасно-обшивных конструкций, плиточника и маляра.

Теоретическая часть включала вопросы по охране труда и организации рабочего процесса. Практическое задание состояло из нескольких этапов: нужно было собрать металлический каркас, обшить его гипсокартоном, выполнить шпатлевание, оклеить поверхность обоями и завершить работу покраской.

Победителем регионального этапа стала отделочник «Ремонтстройсервиса» Татьяна Михайлова. Она будет представлять Татарстан на федеральном этапе конкурса, который предварительно запланирован на третий квартал.

Татьяна Михайлова работает в строительной сфере более 15 лет и участвовала в возведении и ремонте многих социально-культурных объектов в республике. При этом в профессиональном конкурсе она выступала впервые. Она рассказала, что во время испытаний немного волновалась, особенно на этапе сборки каркаса, но справилась с задачей. По ее словам, конкурс стал возможностью проверить знания, обменяться опытом и познакомиться с коллегами.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года по востребованным рабочим специальностям в различных отраслях экономики. С 2025 года он включен в национальный проект «Кадры». Его задачи – повышение престижа рабочих профессий, развитие профессиональных навыков и поддержка квалифицированных специалистов.