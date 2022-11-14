Отдельным категориям пенсионеров в России прибавят к пенсии 2,4 тыс. рублей

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Пенсионеры, которые ухаживают за родственниками, с декабря 2022 года смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей. Об этом 14 ноября рассказала изданию Primpress юрист Ирина Сивакова.

Чтобы оформить выплату, необходимо до конца ноября подать заявление на нее в Пенсионный фонд России (ПФР). Назначение прибавки не зависит от статуса трудоустроенности человека, подчеркнула Сивакова. По ее словам, работающие пенсионеры тоже могут получить доплату, но в их случае она не будет индексироваться с годами.

Иждивенцем пенсионера могут признать даже того человека, у которого есть свой доход, однако в этом случае важно будет подтвердить, что помощь от пенсионера для такого родственника является основной, пояснила юрист.

Доплата положена тем пенсионерам, которые должны ухаживать за родственником с инвалидностью. Отмечается, что раньше доплату в размере 1200 рублей могли получить только трудоустроенные россияне.