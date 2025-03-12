«Отдельное спасибо Татарстану»: как работает служба соцзащиты в прифронтовом Лисичанске

Управление соцзащиты в подшефном Татарстану городе Лисичанске вопреки всем трудностям отлично справляется со своими обязанностями. Как удалось этого достичь, рассказала руководитель филиала №11 ГКУ «Республиканский центр социальной защиты населения» в Лисичанске Виктория Горбенко.





Руководитель филиала №11 ГКУ «Республиканский центр социальной защиты населения» в Лисичанске Виктория Горбенко

Фото: Юлия Черепнина

Есть женщины…

Почему? А потому, что есть, знаете ли, женщины в русских селеньях, которые, видя горе и трудности, не ударяются в слезы и не сетуют на препятствия. Потом, уже все преодолев, они, наверное, поплачут над горем и вздохнут от усталости. Но это потом…

И то не факт. Потому что сегодня всё, что уже пришлось преодолеть, Виктория Викторовна вспоминает с теплой улыбкой. Кто бывал в подобной ситуации, поймут: потому что именно тогда проявляются лучшие качества людей, именно тогда – один за всех и все за одного. И трудности становятся не страшны.

«Работать мы начали с первых дней после освобождения города вместе с администрацией, 29 июля уже официально приняты на работу, – рассказывает руководитель. – Собрали команду. Из старых работников с большим стажем – я и мой заместитель. Все остальные – новые сотрудники, каждого надо было обучить с нуля. Вчетвером без света, без воды, без интернета, без компьютеров… В городе не было ксерокса, у нас документы практически не сохранились. Тем не менее находили старые дела в нашем старом здании, горы бумаг разбирали, искали, чтобы помочь людям. Благо для нас был принят временный упрощенный порядок приема документов: если нет оригиналов, но мы находили копии, могли назначать пособия по копиям. У многих ведь документы сгорели, и мы мешками носили бумаги, перебирали, чтобы найти хоть копии».

«Работать мы начали с первых дней после освобождения города вместе с администрацией» Фото: Юлия Черепнина

«Шефы из Татарстана дали автомобиль, генератор, тепловую пушку – отопления-то не было»

И вот тогда-то, вспоминает Виктория Горбенко, все, кто остался в Лисичанске, стали единой силой. Все, как могли, помогали друг другу. У одного из местных афганцев оказался работающий ксерокс, мужчина делал для соцработников бланки заявлений. Горожане, находя дома бумаги, приносили сюда. Алчевские коллеги оказывали огромную помощь, учили, объясняли. Шефы из Татарстана дали автомобиль, генератор, тепловую пушку – отопления-то не было до декабря прошлого года…

И это единство придавало таких сил, что теперь о пережитом рассказывают с юмором: как вылетевшее окно сначала файлами заклеили, потом пленкой и лишь к зиме вставили одно стеклышко и подперли пенопластом, чтоб не падало. И как заводили тепловую пушку, запустив сначала генератор. Как воду сами таскали, столы собирали в разрушенных школах и предприятиях, некоторые за партами работали… Это только потом Республиканский центр обеспечил всем необходимым, шефы постоянную поддержку оказывали.

Трудное время осталось в душе как дорогое, потому что именно тогда сложился нынешний дружный коллектив – люди, готовые всем помочь при отсутствии связи, интернета, общественного транспорта, элементарных удобств. Да, кто-то уходил. Но те, что остались…

«Соцзащита – это, наверное, призвание души, – считает Виктория Викторовна. – Если человек проработал у нас год, он останется, потому что здесь нашел себя».

«Сейчас у нас большой пласт работы – выдача удостоверений многодетным матерям и чернобыльцам» Фото: Юлия Черепнина

Проблемы? Специфика…

Проблемы, конечно, остаются и сейчас. Впрочем, руководитель службы называет их иначе – специфика. Она заключается как раз в реалиях жизни, помноженных на стремление во что бы то ни стало помогать людям.

«Сейчас у нас большой пласт работы – выдача удостоверений многодетным матерям и чернобыльцам, – объясняет Виктория Горбенко. – Ветеранам Великой Отечественной войны закончили выдавать удостоверения, возили по домам. Сейчас работаем с членами семей погибших или умерших ветеранов. Чтобы не гонять людей, стараемся минимизировать их походы по инстанциям, ведь общественного транспорта у нас пока мало. Где можем договориться и получить документы без них, стараемся это делать. В городе у нас со всеми налажен контакт, идем друг другу навстречу. У нас есть транспорт, отдельное спасибо Татарстану, обеспечили еще в конце 2022 года. Ждем новую машину от своего центра, это будет мобильный офис, оборудованный столом, ноутбуком, сможем выезжать в отдаленные точки округа. Сейчас не из всех поселков люди могут к нам приехать, мы сами выезжаем, чтобы помочь им в срок получить все положенные пособия».

Любить, понимать и поддерживать тех, кто нуждается в помощи, – вот что, по мнению Виктории Викторовны, должен уметь соцработник. Это не всегда легко – к ним-то обращаются чаще всего в трудных ситуациях, а то и в настоящей беде. Взять хотя бы тех, кто в результате обстрелов остался без жилья, – душа болит за каждого, а помочь получается не всегда.

«У нас ряд поселков – Белогоровка, Золотаревка, Шипиловка, Новодружеск, Приволье, где просто тучами летают дроны, – рассказывает она. – Мы туда не ездим, туда не ездит комиссия по обследованию жилья. Мы прекрасно понимаем, что целых жилых домов в той же Белогоровке просто не осталось, но выплатить компенсацию без обследования не имеем права. Если бы как-то упростили законодательные нормы, пусть хотя бы для ряда таких сел! Люди сердцем, умом понимают обстоятельства, но они должны где-то жить, получить компенсацию, купить жилье… За всех переживаем, но не можем прыгнуть выше головы. Где можем, помогаем всеми силами, входим в положение».

Любить, понимать и поддерживать тех, кто нуждается в помощи, – вот что, по мнению Виктории Викторовны, должен уметь соцработник Фото: Юлия Черепнина

Здесь вся хроника горя

Они действительно входят в положение каждого: в свои выходные дни посещают живущих по соседству клиентов, проводят обследование, пишут акты, помогают подготовить необходимые заявления тем, кого ласково называют «бабУшечки наши». Именно так, с ударением на У. Есть ведь и такие, кто из дому не выходит, а то и вовсе лежачие. Чтобы оформить доверенность на кого-то из родственников, надо обращаться к нотариусу – а он в городе один, да и стоят его услуги недешево. Потому соцработники и едут сами к своим «бабУшечкам» сделать то, что они сами не могут.

Конечно, морально бывает непросто, признает Виктория Викторовна. Проблема, что в Лисичанске по сей день нет территориального центра социального обслуживания, а людей, которые нуждаются в социальных услугах и категорически отказываются ехать в интернаты, много. Долгое время в порядке волонтерской помощи к ним ходили прежние сотрудники терцентра, но пора решить вопрос основательно.

Тяжелое для сердца дело – оформление компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ. В Лисичанске практически все погибшие и раненые – мирные жители, гражданское население.

«Очень тяжело, особенно когда дети… – вздыхает Виктория Викторовна. – Вот когда прилетело в автобус, полный людей, в разгар рабочего дня…У нас тут вся хроника горя, а это тяжелый моральный груз. Всех выслушиваем, вытираем им слезы, пишем заявления… У нас тут, как мы говорим, все – от рождения и до тризны».

Но радует понимание и поддержка. Вот, скажем, в республиканском детском санаторном центре «Незабудка» лисичанские ребята на особом положении. Там понимают наши условия, готовы и несколько раз в год принять одного и того же ребенка. А детвора ездит туда с огромным удовольствием, возвращаются счастливые, полные впечатлений, да еще и с подарками и наградами за участие в разных конкурсах и соревнованиях.

Тяжелое для сердца дело – оформление компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ. В Лисичанске практически все погибшие и раненые – мирные жители, гражданское население Фото: Юлия Черепнина

Есть к чему стремиться

Энергии придает и деятельное участие региона-шефа.

«Огромное спасибо за поддержку Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, министру Эльмире Зариповой за помощь и нам, специалистам, и жителям нашего города, – искренне говорит Виктория Горбенко. – Мы получили пять единиц компьютерной и оргтехники, нас ежегодно приглашают на итоговые коллегии. Очень гостеприимный народ, делятся всем – и знаниями, и душевным теплом. Конечно, посмотрев на работу их социальных объектов, понимаем: нам еще расти и расти. Но зато есть к чему стремиться, у кого научиться».

Цель они видят. Препятствия, конечно, видят тоже, но они не пугают. Потому что есть женщины в русских селеньях…

Материал подготовлен Юлией Черепниной