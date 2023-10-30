Отделению дзюдо спортивной школы олимпийского резерва «Тасма» исполнилось 50 лет

фото: Федерация дзюдо РТ

В казанском культурном центре «Московский» прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня основания отделения дзюдо спортивной школы олимпийского резерва «Тасма». На мероприятие собрались выпускники разных лет: победители и призеры чемпионатов Советского Союза и России, международных турниров, бывшие члены сборной страны, мастера спорта.

Почетными гостями стали первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, вице-президент Федерации дзюдо Татарстана, воспитанник спортшколы «Тасма» Раиль Муратшин, глава Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов, первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин, легендарный тренер, основатель дзюдо на «Тасме», заслуженный работник физической культуры и спорта РТ Евгений Зюрнин, директор спортивной школы олимпийского резерва физкультурно-спортивного объединения «Тасма» Резеда Шурыгина.

Халил Шайхутдинов поздравил присутствующих с 50-летием отделения дзюдо школы «Тасма» от имени главы Минспорта Татарстана Владимира Леонова. «За эти годы подготовлено много спортсменов, тренеров. Выходцы из отделения дзюдо этой спортивной школы прославляют республику, страну. В Татарстане выстроена четкая система развития дзюдо. Мы благодарны президенту Федерации дзюдо РТ Павлу Николаеву и его команде за плодотворную работу. В последнее время расширяется география, появляются школы и отделения дзюдо в различных городах и районах республики», — подчеркнул спикер.

Первый замглавы Минспорта РТ также отметил, что благодаря ветеранам дзюдо у молодежи есть на кого равняться. «У вас прекрасное будущее, сильная и мощная команда. Процветания и дальнейшего развития. Убежден, мы увидим новых чемпионов Европы, мира, будущих чемпионов Олимпийских игр по дзюдо. А мы будем вашими партнерами и помощниками, чтобы все желающие могли заниматься искусством дзюдо», — сказал он.

Вице-президент Федерации дзюдо Татарстана Раиль Муратшин поздравил всех со знаменательной датой от имени президента Федерации дзюдо РТ, выпускника «Тасмы» Павла Николаева. «Мы тоже являемся воспитанниками этой замечательной школы „Тасма“. Лучшие годы жизни связаны с учебой в этой школе. Особую благодарность хочу выразить ветеранам за активную жизненную позицию и усилия, направленные на взращивание новых поколений дзюдоистов», — заметил он.

Настоящей визитной карточкой спортивной школы «Тасма» и всего дзюдо Казани стал традиционный турнир «Ветераны дзюдо — детям», который организуют во Всемирный день дзюдо. В этом году праздник спорта и борьбы проводится уже в 14-й раз и, конечно же, посвящен юбилею.

Поздравить ветеранов и педагогов, а также нынешних воспитанников школы дзюдо «Тасма» пришли лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», известные артисты эстрады, среди которых были и заслуженные артисты Республики Татарстан Айдар Сулейманов и Амир Ахмадишин.

Завершилось праздничное мероприятие торжественной клятвой дзюдоиста, которую хором повторили все присутствующие в зале.

Дзюдо — один из самых популярных видов спорта в Татарстане. Сегодня этим видом единоборств занимаются более 6 тыс. спортсменов, и с каждым годом их количество только увеличивается.