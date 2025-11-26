Отделение всероссийского движения «Волонтёры культуры» открылось в Кукморском районе РТ

В Районном доме культуры Кукморского муниципалитета РТ открылось местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», действующего в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Министерства Культуры РТ.

После торжественного открытия прошел семинар, в котором приняли участие волонтеры культуры из Набережных Челнов и муниципальных районов республики.

«Такого рода семинар в Республике Татарстан проходит впервые. Эту практику с целью доведения информации о деятельности движения "Волонтеры культуры" до населения планируется продолжить и в других муниципальных районах Республики Татарстан», – отмечает руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Культуры» Республики Татарстан Гульфия Мутугуллина.

Организация начала действовать сразу после открытия: в этот же день волонтеры посетили Реабилитационный центр «Милосердие» для детей и подростков с ограниченными возможностями, который находится в Кукморском районе, а также организовали акцию по сбору новогодних подарков для детей подшефного республике Лисичанска и Рубежного в Луганской народной республике.