Отделение Соцфонда Татарстана напомнило об индексации страховых пенсий на 7,3%

В результате индексации на 7,3% средний размер страховой пенсии в Татарстане увеличился до 23777 рублей. Также увеличены страховые пенсии по инвалидности и при потере кормильца. Об этом сообщает сегодня пресс-служба регионального отделения Соцфонда по РТ.

«Страховые пенсии по старости — самый распространенный вид пенсий, в Татарстане ее получают более 1 млн 30 тыс. человек. В результате индексации на 7,3% средний размер страховой пенсии по республике увеличился до 23777 рублей, но это средний показатель», – пояснили в пресс-службе.

Процент увеличения для всех одинаковый, но величина прибавки у каждого индивидуальная, в зависимости от размера пенсии, получаемой до индексации. Для удобства граждан индексация прошла в проактивном режиме.

«Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций, и коснулось более 200 тыс. трудоустроенных пенсионеров. Индексация пенсий работающих пенсионеров применена не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, в котором уже учтены все предыдущие индексации за периоды трудовой деятельности», – отметили в пресс-службе.

Как пояснил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин, уровень индексации считается не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим.

«После увольнения он также получит дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций», – заметил он.

К примеру, работающий пенсионер с 2021 года получает пенсию в размере 17425 тыс. рублей. На его лицевом счете закреплен размер пенсии в 22809 рублей, с учетом пропущенных за время работы индексаций. По более высокому размеру пенсии и произведена январская индексация и установлена добавка 1665 рублей. Когда пенсионер уволится, то его пенсия, вслед за прибавкой по индексации, будет дополнительно увеличена, исходя из всех пропущенных повышений и составит 24474 рубля.

Кроме того, на 7,3% выросли стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента повышена со 133,05 до 142,76 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – с 8134,88 до 8 728,73 рубля.