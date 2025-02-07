В Соцфонде сообщили, на что тратят маткапитал татарстанцы

В 2024 году около 16 тыс. татарстанских семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Данное направление расходования средств по-прежнему остается самым популярным у жителей региона. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Отделения фонда социального страхования РФ по РТ.

«С начала реализации программы выдано около 429 тыс сертификатов, из них в проактивном режиме - 11,7 тыс. В настоящее время более 402 тыс. семей распорядились средствами государственной поддержки. Более 321 тыс. семей направили на улучшение жилищных условий свыше 141 млрд рублей», – отметили в пресс-службе.

За годы действия программы 49 тыс. семей направили 2,55 млрд рублей на образование, на накопительную часть пенсии 171 человек потратил 50 млн рублей. Кроме того, более 27 тыс. семей направили более 2 млрд рублей на ежемесячную выплату. На социальную адаптацию и интеграцию детей инвалидов три семьи из Татарстана потратили более 139 тыс. из средств господдержки.

Стоит отметить, что в прошлом году 2,4 тыс. семей использовали маткапитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, а 13,5 тыс. – с использованием кредитов и займов. На эти цели Отделение СФР по Республике Татарстан перечислило 10,3 млрд. рублей.

«В случае погашения основного долга или первоначального взноса по ипотеке потратить средства сертификата можно сразу после рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал. Распорядиться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий без привлечения кредитных средств можно, когда ребенку, в связи с рождением которого возникло право на маткапитал, исполнится 3 года», — отметил управляющий Отделением Соцфонда России по РТ Эдуард Вафин.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий можно подать на портале госуслуг, а в случае привлечения кредитных средств — сразу в банке, где оформляется кредит. Это значит, что семье достаточно обратиться лишь в банк, с которым ОСФР заключило соглашение о взаимодействии. С перечнем банков можно ознакомиться на сайте Социального фонда России.