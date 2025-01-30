Отделение Соцфонда РФ по РТ сообщило об увеличении единого пособия в 2025 году

Отделение Соцфонда России по Татарстану назначает выплаты семьям еще до рождения ребенка и продолжает оказывать поддержку вплоть до завершения очного обучения в учебном заведении. С 30-й недели беременности женщины могут оформить страховое пособие по беременности и родам. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Отделения Соцфонда России по РТ его управляющий Эдуард Вафин.

«В 2024 году более 23,8 тыс. мам в декрете получили такие выплаты на сумму свыше 4,3 млрд рублей. Размер пособия зависит от заработка женщины и сложности родов, он варьирует от 88,5 тыс. до 783 тыс. рублей», — отметил Вафин.

Для нетрудоустроенных мам малышей предусмотрена выплата в размере 100% прожиточного минимума. Также с 2024 года семьи из Татарстана могут оформить единое пособие на детей до 17 лет, размер которого зависит от доходов семьи и составляет от 50% до 100% прожиточного минимума. При назначении этой меры поддержки фонд проводит комплексную оценку нуждаемости семьи, включая оценку доходов, имущества и трудового потенциала.

«Всего в прошлом году нами было принято более 123 тыс. решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. За год было направлено более 25 млн рублей для 233 детей», — отметил Вафин.

С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума увеличился размер единого пособия.

«С этого года семья, получающая единое пособие на предыдущих детей, при рождении ребенка сможет получить ежемесячное пособие на вновь рожденного ребенка без заявления и имущественной оценки семьи в том же размере и на такой же срок, как и предыдущие назначения», — добавил Вафин.