Отделение Соцфонда рассказало, на что тратят маткапитал в Татарстане

Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением расходования средств маткапитала у татарстанцев за все годы действия программы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по РТ.

«За годы действия программы на улучшение жилищных условий более 324 тыс. семей из Татарстана направили более 142 млрд рублей. В том числе с начала этого года более 3,5 тыс владельцев сертификатов направили более 2,3 млрд рублей», – рассказали в пресс-службе.

На образование детей более 50 тыс. человек направили более 2,6 млрд рублей, в том числе с начала этого года более 1,5 тыс. человек направили более 99 млн рублей.

«На ежемесячную выплату 34 тыс. владельцев сертификатов направили 2,5 млрд рублей. В том числе в этом году таким образом средствами на сумму 244 млн рублей распорядились более 7 тыс. человек», – отметили в пресс-службе.

Единовременную выплату из остатка средств господдержки на общую сумму более 17 млн рублей получили более 4 тыс. татарстанцев.

На формирование накопительных пенсий 236 жительниц республики направили 50 млн рублей. На социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество три семьи направили 139 тыс. рублей.