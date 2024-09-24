Отделение Соцфонда по РТ перечислило опекунам и приемным семьям 11,5 млн рублей

В этом году 299 татарстанских семей, принявших на воспитание детей, получили единовременную выплату от Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан в рамках реализации национального проекта «Демография». Общая сумма выплат составила более 11,5 миллиона рублей.

«На эту меру поддержки имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители. Они должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории нашей страны. Размер выплаты в Татарстане составляет 24,6 тыс. рублей. Эти выплаты ежегодно индексируются вместе с другими соцвыплатами в феврале, в этом году они были увеличены на 7,4%, а в прошлом году - на 11,9%. Всего за прошлый год более 400 семей из Татарстана воспользовались данной мерой поддержки», - рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по РТ.

Как отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин, выплата является разовой и предоставляется в фиксированном размере.

«При усыновлении либо удочерении сразу нескольких детей пособие положено на каждого ребенка. Если семья усыновила ребенка с инвалидностью, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, то сумма единовременной выплаты составляет более 187,9 тыс. рублей», — сообщил он.

Для оформления меры поддержки нужно обратиться с заявлением в клиентскую службу Отделения Социального фонда РФ по РТ или в отделение МФЦ. От заявителя потребуется копия решения суда об усыновлении ребенка. Кроме того, заявление можно подать на портале госуслуг.

Заявление следует подавать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства либо со дня заключения договора о принятии ребенка в семью. Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней после поступления заявления. При отсутствии необходимых документов и сведений срок рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней. Если в заявлении будут указаны недостоверные сведения либо в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации не будут представлены документы, то будет принято решение об отказе в назначении пособия.