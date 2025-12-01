Отделение Соцфонда по РТ перечислило 4,5 тыс. семей из Татарстана остаток маткапитала

Фото: «Трудовая слава»

С начала года Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан выплатило 4 тыс. семей остаток материнского капитала в размере до 10 тыс. рублей. В этом году общая сумма выплат составила более 18 млн рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

«Данная мера поддержки, согласно федеральному закону, реализуется с августа 2024 года. За все время 4,5 тыс. татарстанских семей ею воспользовались», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Для получения остатка маткапитала владельцам сертификатов необходимо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в региональную клиентскую службу Социального фонда. Заявление рассматривается 12 рабочих дней, после чего деньги перечисляются в течение пяти дней.

При подаче заявления важно обратить внимание на заполнение реквизитов счета. Счет должен принадлежать владельцу сертификата, а не супругу или родственнику. Также следует указать расчетный счет.

«В этом году размер материнского капитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка. Если в семье появился второй ребенок или последующий, если право на маткапитал не возникало ранее, то сумма увеличивается до 912 162 рублей. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка, накопительную пенсию матери, а также ежемесячную выплату на ребенка до трех лет», – пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.