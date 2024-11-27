Отделение Соцфонда по РТ напомнило о росте телефонных мошенничеств

Рост случаев телефонных мошенничеств зафиксирован в Татарстане. Злоумышленники звонят жителям республики, представляются сотрудниками Соцфонда и утверждают, что у них якобы недостаточно трудового стажа для получения пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по РТ.

«Для подтверждения данных неизвестные злоумышленники требуют записаться на прием в Отделение СФР по РТ или в МФЦ, а затем запрашивают коды из SMS-сообщений. Сотрудники фонда призывают сразу прекращать такие разговоры, так как речь идет о мошенниках», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники Отделения СФР по Республике Татарстан не запрашивают по телефону личных данных, номера банковских карт, пароли или коды из сообщений. Если вам позвонили с подобными запросами, будьте осторожны и проинформируйте об этом своих пожилым родственников и знакомых, добавили в пресс-службе.

Управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин подчеркнул, что все услуги фонда предоставляются только через клиентские службы, МФЦ или портал госуслуг.

«Наши сотрудники не посещают дома граждан с предложением каких-либо платных услуг, все осуществляется абсолютно бесплатно», — отметил он.